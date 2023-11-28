"Safir" dizisine ünlü konuk oyuncu

“Safir” adlı dizi, Kapadokya'nın büyülü atmosferinde çekilen sahneleri ve her hafta seyirciyi ekran başına çeken heyecanlı hikayesiyle pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Diziyi Semih Bağcı yönetirken, başrollerde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül, İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan gibi ünlü isimler bulunuyor.





Bu hafta, diziye konuk oyuncu olarak katılan Ruhi Sarı, Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde sürpriz bir rolle seyirci karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, sevilen dizide 2 bölüm boyunca izleyicilerle buluşacak.



