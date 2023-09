Safir dizisi Feraye'si Özge Yağız Ağzını Öyle Bir Açtı ki! Taş Üzerinde Taş Kalmayacak

Safir dizisi Feraye'si Özge Yağız aldatma iddiaları uzun zamandır gündemden düşmek bilmiyor. Bir dargın bir barışık Gökberk Demirci ile ilişkilerini en son geçtiğimiz ay sonlandıran Özge Yağız, Safir dizisindeki partneri Burak Berkay Akgül ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Başrol oyuncuları Özge Yağız Gökberk ve Burak Berkay Akgül arasında yakınlaşma oldu iddia ediliyor. Öyle ki Özge Yağız'ın sevgilisi Gökberk Demirci'den ve Burak Berkay Akgül'ün de sevgilisi Hira Koyuncuoğlu'ndan aynı dönemlerde ayrılmaları bu iddiaları alevlendirirken ikilinin Aşk yaşamaya başladığı konuşuluyor. Öte yandan sosyal medyada ortaya atılan bir iddiada da Özge Yağız'ın uzatmalı aşkı Gökberk Demirci'yi Akgül ile aldattığı da konuşuluyor.

Berkay Akgül'de 3 senedir birlikte olduğu Hira Koyuncuoğlu'ndan geçtiğimiz ay ayrılma kararı alması Aşk söylentilerini alevlendirdi. Gökberk Demirci ve Özge Yağız ayrılığını tek bir sebebi ise ünlü oyuncu olduğu konuşulurken, Safir dizisi Feraye'si Özge Yağız konu ile alakalı sosyal medya hesabından isyan etti.

Hayatımda kimse yok diyen Özge Yağız ile alakalı Kapadokya'da tatil yaptıkları bile konuşuluyor. Ortaya atılan bu iddialar ile alakalı olarak Özge Yağız yaptığı açıklamasında “Tüm ekip arkadaşlarımla gönül vererek çalıştığımız yeni bir işin heyecanını yaşıyorum. Bir ilişkim vardı bir ay önce karşılıklı konuşarak ayrıldık. Hayatımda da kimse yok. Konuşulanlar nedeniyle açıklama yapmak zorunda kalmaktan dolayı üzgünüm. Sadece herkes için saygı bekliyorum” dedi.

SAFİR DİZİSİ OYUNCULARI

Feraye Yılmaz (Özge Yağız)

Ateş Gülsoy (İlhan Şen)

Yaman Gülsoy (Burak Berkay Akgül)

Gülfem Gülsoy (İpek Tuzcuoğlu)

Ömer Gülsoy (Müfit Kayacan)

Vural Bakırcıoğlu (Erkan Bektaş)

Cemile Yılmaz (Nur Yazar)

Okan Gülsoy (Can Bartu Arslan)

Aleyna Yılmaz (Gizem Sevim)

Nesrin Yılmaz (Sevda Baş)

Bade (Selin Işık)

Çetin Yılmaz (Münir Can Cindoruk)

Muhsin Yılmaz (Serdar Bordanacı)

Bora (Efe Taşdelen)

Bekir (Serkan Taştemur)

Melih (Can Remzi Ergen)

Damla (Aleyna Çalışkan)

Hazal (İlda Özgürel)

En son Baba dizisinde karşımıza çıkan Özge Yağız şimdilerde ilgi çekici Safir dizisinin Feraye'si olarak bizlerle birlikte oluyor. Her hafta pazartesi günleri yayınlanan dizi reytinglerde üst sırada olmaya başarıyor. Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp'in yapımcısı olduğu Safir dizİsinde Burcu Över ve Gül Abus Semerci Senarist koltuğunda oturmaktadır

Özge Yağız dizide Feraye Yılmaz karakteri ile bizlerle birlikte olurken, Burak Berkay Akgül ise Yaman Gülsoy karakterini oynamaktadır. İlhan Şen ise dizide Ateş Gülsoy olarak sevenlerinin karşısına çıkmaktadır. ATV'nin yeni sezon dizisi olarak başlayan Safir dizisi henüz başlamadan önce yayınlanan tanıtım fragmanı ile birlikte izleyiciye büyülemişti. Bir anne ve kızının hikayesini anlatan dizi izleyiciye duygusal olarak buhrana sokacağa benziyor.

Özge Yağız'ın rol aldığı diziler merakla araştırılıyor. Yemin, Sol Yanım gibi dizilerde yer alan Özge Yağız en son Baba dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı. 1997 yılı doğumlu olan Özge Yağız Yemin dizisinde Reyhan karakteri ile gönüllerde taht kurmuştu. 2022 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinde Büşra Saruhanlı karakterini canlandıran Özge Yağız şimdilerde Safir dizisinin başrolü olarak karşımıza çıkmaktadır