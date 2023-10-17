Şafak Sezer'in Yeni Görüntüsü Hayranlarını Şaşırttı!

Estetik operasyonlarla anılan birçok ünlü isim arasına Şafak Sezer de katıldı. Sezer'in son zamanlarda fark edilen yüzündeki değişiklik, hayranlarını ve takipçilerini hayrete düşürdü. Ünlü oyuncuyu yeni haliyle karşılaşanlar tanıma güçlüğü çekti.

Sosyal Medyada "Bu Kim?" Yorumları

53 yaşındaki başarılı oyuncu Şafak Sezer, son zamanlarda estetik operasyon iddialarıyla gündemde yer buldu. "Kolpaçino 4" filminin çekimlerinin ardından İstanbul'da düzenlenen bir etkinlikte doğum gününü kutlayan oyuncunun bu özel geceden paylaştığı fotoğraflar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Hayranlarının Şaşkınlığı

Sosyal medya hesabından o geceden paylaşılan fotoğraflarda Şafak Sezer'in yüzündeki belirgin değişim, takipçilerinin en çok konuştuğu konu oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü oyuncunun bu radikal değişikliği karşısında "Bu gerçekten Şafak Sezer mi?", "Ne olmuş bu adama?" şeklinde yorumlarla tepkilerini dile getirdi.