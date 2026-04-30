Şafak Sezer’in Son Hali Şaşırttı: "Botoksun Dozu Fazla mı Kaçtı?"

Ünlü komedyen Şafak Sezer, son dönemde yaşadığı fiziksel değişim ve yüzündeki farklılıklarla magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Özellikle Kolpaçino ve Kutsal Damacana gibi kült yapımlarla tanınan sanatçının son görüntüsü, sosyal medya kullanıcıları tarafından yakın markaja alındı. Sezer’in yüzündeki gerginlik ve değişim, estetik müdahale iddialarını da beraberinde getirdi.

Botoks İddiaları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Şafak Sezer, son haliyle katıldığı etkinliklerde ve paylaştığı fotoğraflarda yüzündeki radikal değişimle dikkat çekti. Birçok takipçisi, ünlü oyuncunun botoks uygulamasını abarttığını savunarak "mimikleri kaybolmuş" yorumlarında bulundu. Özellikle Nisan 2026 itibarıyla yeniden gündeme gelen görüntülerinde, Sezer’in yüzündeki gerginliğin doğal olmayan bir boyuta ulaştığı iddia edildi. Bazı kullanıcılar bu değişimi şaşkınlıkla karşılarken, bazıları ise oyuncunun yeni halini farklı ünlü isimlere benzetti.

Ketenpere Dalavere Galasında Gündem Oldu

Ocak 2026'da vizyona giren ve büyük ilgi gören Ketenpere Dalavere filminin galasında boy gösteren Sezer, oyunculuğundan ziyade yeni imajıyla konuşuldu. Filmin hem senaristliğini hem de başrolünü üstlenen sanatçı, gala gecesinde objektiflere yansıyan kareleriyle tartışmaların fitilini ateşledi. Hayranları, sevilen komedyenin eski doğal halinden eser kalmadığını belirterek eleştirilerini dile getirdi.

Kilo Kaybı ve Yağ Aldırma Tartışmaları

Fiziksel değişim sadece yüz hatlarıyla sınırlı kalmadı. Şafak Sezer’in kısa sürede verdiği kilolar da magazin gündemini uzun süre meşgul etti. Hakkında çıkan "8 günde 8 kilo verdi" ve "yağ aldırdı" iddialarına ünlü komedyenden esprili bir yanıt geldi. Sezer, bu iddiaları yalanlamayarak ancak mizahi bir dille geçiştirerek evinde özel bir alet olduğunu ve bu sayede değişim yaşadığını söyledi. Ancak uzmanlar ve takipçiler, bu denli hızlı bir değişimin cerrahi müdahale olmadan zor olduğu görüşünde birleşti.