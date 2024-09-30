Safa Sarı'dan 'Leydi Di'ye 'Düm Tek' sürprizi

Sözleri Serhan Bülbül ve Ercan Saatçi’ye, düzenlemesi ise Serhan Bülbül’e ait olan bu şarkıya Sarı’nın kattığı özgün yorum, sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. İlk kez bir şarkıyı stüdyoda seslendiren Safa Sarı, “Benim için harika bir deneyim oldu” diyerek heyecanını paylaştı.

Trend İsimler Yerine Geleneksel İsimler Tercihim

Ayrıca Sarı, özel hayatında da heyecan verici bir döneme adım atıyor. Baba olmaya hazırlanan ünlü komedyen, eşi Kübra Sarı ile isim arayışında olduklarını ve trend isimler yerine Zeynep, Ayşe, Elif gibi geleneksel isimlere yöneldiklerini, ancak henüz kesin bir karar vermediklerini belirtti.