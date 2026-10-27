Sadettin Saran'ın Mahkemedeki Gelir Beyanı Şaşırttı: İlk Duruşmadan 1 Milyon Fazla!

Saran Holding'in patronu Sadettin Saran spiker Ela Rümeysa Cebeci'yle birlikte hakim karşısına çıktı. Duruşmadaki kimlik tespiti kısa sürede gündemin zirvesine yerleşti. Aylık gelirini 6 milyon TL olarak açıkladı. Ocak ayındaki beyanına göre rakam 1 milyon TL arttı. Magazin dünyası ve iş çevreleri bu sürpriz rakamı konuşuyor.

İş Dünyasının Merak Edilen İsmi

1990 yılında kurduğu Saran Holding'le medya sektöründe adını duyuran Sadettin Saran 2025 yılındaki genel kurulda Ali Koç'u geride bırakarak Fenerbahçe başkanlığına seçilmişti. Ancak bu koltuktaki maceralı dönem kısa sürdü. Haziran 2026'da görevi Aziz Yıldırım'a devretti. Siyaset, spor ve iş dünyasında sürekli mercek altında olan ünlü iş insanı bu kez adliye koridorlarından gelen haberlerle anılıyor. Mahkeme salonunda yaşanan son gelişmeler ise hayranlarını ikiye böldü.

Mahkemede Çarpıcı Savunma

Duruşmada söz alan Saran yaşadığı büyük üzüntüyü gizlemedi. "Hayatımın en utanç verici günü bugün" diyerek duruşma salonundaki gerginliği özetledi. 67 ülkede iş yapan bir devlet memuru çocuğu olduğunu hatırlattı. Sıfırdan zirveye tırmandığını vurguladı. "25 senede 28 spor salonu açtım, 8 okul yaptırıp devletime bağışladım" diyerek isyan etti. Haysiyeti, şerefi ve biricik kızı üzerine yemin etti. Yasaklı madde iddialarını sert bir dille reddetti.