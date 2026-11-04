Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci Davasında Şok Karar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama suçlamasıyla dava açılmıştı. İki ismin de soruşturma sürecinde yapılan uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Davanın görülen duruşmasına Ela Rümeysa Cebeci avukatlarıyla birlikte katıldı. Sadettin Saran ise duruşmada yer almadı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında iki ismin de uyuşturucu madde temin etmek suçundan en az 10 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Cebeci Mahkemede Gözyaşlarını Tutamadı

Duruşmada savunma yapan Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Sadettin Saran'la yedi yıldır hayatında olduğunu söyleyen Cebeci, geçmişte bir dönem gönül ilişkisi yaşadıklarını aralarındaki mesajlaşmaların ise şakalaşma ve film repliklerinden ibaret olduğunu anlattı.

Uyuşturucu madde temin etmediğini ve Türkiye'de kullanmadığını savunan Cebeci test sonuçlarıyla ilgili de saçına bulaşma ihtimalinden söz etti. Mahkeme başkanının bazı mesajlar ve elektronik sigarayla ilgili sorularını da yanıtladı.

Savcının hapis cezası talebinin ardından yeniden söz alan Cebeci suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Bu sırada gözyaşlarına hâkim olamadı.

Mahkemeden Beraat Kararı

Tüm savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu madde ticareti suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti. Böylece kamuoyunun yakından takip ettiği davada iki isim hakkında beraat kararı verilmiş oldu.