Uzak Şehir’in Boran’ı İsyan Etti! Burç Kümbetlioğlu’ndan Şaşırtan İtiraf

Kanal D’nin sevilen dizisi “Uzak Şehir”de Boran Albora karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu canlandırdığı rolle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dizideki kötü karakteriyle izleyicilerin tepkisini çeken oyuncu bu kadar sert bir karaktere dönüşeceğini kendisinin de beklemediğini söyledi. Hatta gelen mesajlar ve eleştiriler nedeniyle bir süre sosyal medyadan uzak durmayı tercih ettiğini açıkladı.

Boran Karakterinin Bu Kadar Kötü Olmasını Beklemiyordu

Berke Kosova ve Zeynep Bozkaya’nın sunduğu D-Smart ve Dream Türk ortak yapımı Smart Sahne’ye konuk olan Kümbetlioğlu, Boran karakterinin zamanla bambaşka bir noktaya geldiğini anlattı.

Daha önce genellikle izleyicinin sevdiği karakterleri canlandırdığını söyleyen oyuncu, Boran’ı ilk başlarda kendisinin de yadırgadığını belirtti. Karakterin bu kadar kötü birine dönüşeceğini tahmin etmediğini söyleyen Kümbetlioğlu izleyicilerden gelen yoğun tepkilerin ardından sosyal medyaya bakmayı bıraktığını dile getirdi.

Beşiktaş Sevgisini de Anlattı

Futbolla yakından ilgilendiğini söyleyen oyuncu Beşiktaş taraftarı ve kongre üyesi olduğunu da açıkladı. Siyah-beyazlı takımın bu sezonki gidişatından memnun olduğunu belirten Kümbetlioğlu şampiyonluk konusunda umutlu konuştu. Fenerbahçe'nin durumunu ise iyi bulmadığını söyledi.

Tiyatronun Yeri Onun İçin Çok Ayrı

Oyunculuğun her alanını sevdiğini ancak tiyatronun kendisinde bambaşka bir yere sahip olduğunu anlatan Kümbetlioğlu sahnenin oyuncular için önemli bir eğitim alanı olduğunu vurguladı. Özellikle sahnede gülme krizine girmenin işleri ne kadar zorlaştırdığını da esprili bir dille anlattı.

İsmail Hacıoğlu’yla Unutamadığı Gece

Oyuncu, “Ayla” filminin çekimleri sırasında İsmail Hacıoğlu’yla yaşadığı eğlenceli bir anıyı da paylaştı. Kışın gece saat 02.00’de otelin havuzuna girdiklerini güvenlik görevlilerinin kendilerini hemen dışarı çıkardığını söyledi.

Kümbetlioğlu ayrıca 28 yaşına dönmek istediğini geçmişte reddettiği bazı projeleri zaman zaman düşündüğünü de sözlerine ekledi.