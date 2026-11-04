Başarılı Oyuncu Didem Balçın Altı Üstü İstanbul Ekibine Dahil Oldu

atv'nin dizisi Altı Üstü İstanbul'a flaş transfer! Başarılı oyuncu Didem Balçın "Gülten" karakteriyle kadroya dahil oldu.

Başarılı Oyuncu Didem Balçın Altı Üstü İstanbul Ekibine Dahil Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 17:15

atv ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran, NTC Medya imzalı fenomen dizisi Altı Üstü İstanbul iddialı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yaz başlayan ve ekran macerasını başarıyla sürdüren sevilen yapım kadrosuna kattığı usta bir isimle izleyicilerine heyecan dolu yeni bölümlerin sinyalini verdi.

Mahallede Rüzgar Estirecek!

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularından Didem Balçın reyting rekortmeni Altı Üstü İstanbul dizisiyle el sıkıştı. Ekranların aranan yüzü olan Balçın dizide Gülten karakterine hayat verecek.

Sürpriz bir giriş yaparak mahalleye adım atacak olan Gülten'in hikayenin gidişatını nasıl etkileyeceği ve diğer karakterlerle yaşayacağı çatışmalar şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Başarılı oyuncunun diziye katılması sosyal medyada da izleyicilerden tam not alırken projenin temposunu daha da artırması bekleniyor.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Altı Üstü İstanbul yepyeni karakterleri ve sürpriz gelişmeleriyle atv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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