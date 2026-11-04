Burak Özçivit’in Yeni Dizisinde Şok Eden Sahne!

Burak Özçivit’in yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer’in fragmanındaki kadına şiddet sahnesi tepki çekti. Yapım ekibi tartışmalı görüntüleri tanıtımdan çıkardı.

Burak Özçivit’in Yeni Dizisinde Şok Eden Sahne!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 19:06

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı “Güneşin Doğduğu Yer” dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Tanıtımda yer alan kadına yönelik şiddet sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada tartışma yaratan görüntülerin ardından yapım ekibi harekete geçti ve fragmanda değişikliğe gitti. Tepki çeken sahne tanıtımdan çıkarıldı yeni fragman yeniden izleyiciyle buluştu.

Fragmandaki Şiddet Görüntüleri Tepki Topladı

Dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen izleyiciler yayınlanan tanıtımda karşılarına çıkan bir sahneye sessiz kalmadı. Kadına yönelik şiddet içeren görüntüler kısa sürede eleştirilerin odağına yerleşti.

Özellikle bu tür sahnelerin bir dizinin tanıtımında kullanılmasına tepki gösteren izleyiciler görüntülerin rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Fragman üzerinden başlayan tartışma büyüyünce gözler yapım ekibinin nasıl bir adım atacağına çevrildi.

Yapım Ekibi Fragmanı Değiştirdi

Gelen tepkilerin ardından “Güneşin Doğduğu Yer” dizisinin tanıtımında değişiklik yapıldı. Kadına yönelik şiddet sahnesi fragmandan çıkarıldı ve düzenlenen yeni versiyon yeniden yayınlandı.

Böylece izleyicilerin eleştirdiği görüntüler dizinin yeni bölüm tanıtımında artık yer almadı. Yapım ekibinin bu hamlesi de tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

Burak Özçivit’in Dizisi Şimdiden Gündemde

Başrolünde Burak Özçivit’in bulunduğu “Güneşin Doğduğu Yer” yeni bölümü öncesinde yaşanan bu gelişmeyle dikkatleri üzerine çekti. Dizinin hikâyesinden bağımsız olarak fragmandaki tek bir sahnenin bu kadar konuşulması tanıtımlarda kullanılan görüntülerin ne kadar hassas bir konu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şimdi izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merak ederken dizinin bundan sonraki tanıtımlarında nasıl bir yol izleneceği de konuşuluyor. Tartışmalı sahnenin bölümün tamamında yer alıp almayacağına ilişkin ise paylaşılan bilgilerde herhangi bir açıklama bulunmuyor.

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