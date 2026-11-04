Muhtemel Aşk'ta Sürpriz Evlilik Teklifi: Kadir ve Defne'nin Romantik Anları Olay Oldu!

SHOW TV'nin dizisi Muhtemel Aşk'ın yarın yayınlanacak yeni bölümünde isteme heyecanı yerini sırlar ve sürpriz evlilik teklifine bırakıyor.

Muhtemel Aşk'ta Sürpriz Evlilik Teklifi: Kadir ve Defne'nin Romantik Anları Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-11-2026 17:20

SHOW TV'nin MF Yapım imzalı Muhtemel Aşk heyecan dolu hikayesiyle perşembe akşamlarına yön vermeye devam ediyor.

İsteme Heyecanı Yerini Beklenmedik Gelişmelere Bırakıyor!

Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nu buluşturan yapım yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünde isteme heyecanı yerini beklenmedik gelişmelere bırakırken ortaya çıkan sırlar ve şoke eden gerçekler dengeleri değiştiriyor.

Kadir'den Defne'ye Sürpriz Evlilik Teklifi!

Yayınlanan ön izlemede Kadir ve Defne'nin romantik anlarına Kadir'in sürpriz evlilik teklifi damgasını vuruyor. Aşkın ve gerilimin doruk noktasına ulaşacağı bu özel anların ardından ikilinin yaşayacağı büyük yüzleşmeler izleyiciler tarafından şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

Muhtemel Aşk nefes kesecek yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.

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