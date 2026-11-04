İrem Derici’den Bomba Evlilik Açıklaması! Tarih Verdi

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici evlilik haberiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Sevgilisi Melih Kunukçu ile nikâh masasına oturmaya hazırlanan ünlü şarkıcı merak edilen soruya sonunda yanıt verdi. Daha önce evlilik konusunda sevgilisine yaptığı esprili çağrıyla gündem olan Derici nikâh için aralık ayını işaret etti. Görünen o ki çift yıl bitmeden ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

“Ya İmzayı At Ya Beni Unut” Demişti

İrem Derici geçtiğimiz dönemde katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet ederken evlilik isteğini saklamamıştı. Sevgilisi Melih Kunukçu’ya adeta kameraların önünden seslenen şarkıcı “Şu an maç izliyor ama sevgilime buradan sesleniyorum. Bu yıl bitmeden artık o imzayı atmazsan beni unut!” sözleriyle herkesi güldürmüştü.

Derici’nin bu çıkışı kısa sürede magazin gündemine oturmuş çiftin ne zaman evleneceği merak edilmeye başlanmıştı.

Nikâh İçin Aralık Ayını Gösterdi

Beklenen açıklama sonunda geldi. Ünlü şarkıcı, Melih Kunukçu ile nikâh için aralık ayını düşündüklerini açıkladı. Böylece daha önce dile getirdiği yıl sonuna kadar evlenme isteği de somut bir plana dönüşmüş oldu.

Ancak çiftin nikâhı hangi gün yapacağı henüz belli değil. Kesin tarih açıklanmadığı için düğün ve nikâh hazırlıklarının nasıl ilerleyeceği de şimdilik merak konusu.

Evlilik Planlarında Tarih Değişmişti

Şubat ayında nişanlanan İrem Derici ve Melih Kunukçu evlilik takvimiyle ilgili daha önce de konuşmuştu. Kunukçu, eylül ayında yaptığı açıklamada düğün için 2027 yılını düşündüklerini ancak nikâhı 2026’ya çekebileceklerini söylemişti.

Derici’nin son açıklamasıyla birlikte aralık ayı ihtimali güçlenirken çiftin sevenleri de mutlu haberi beklemeye başladı. Şimdi herkesin aklındaki soru aynı: İrem Derici ve Melih Kunukçu hangi gün “evet” diyecek?