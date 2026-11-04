Anne Yarısı'nın Yıldızı Burcu Özberk'ten Havlulu Paylaşım: Sosyal Medya Sallandı!

Uzun süren ekran molasının ardından taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Anne Yarısı dizisiyle muhteşem bir dönüş yapan güzel oyuncu Burcu Özberk hem oyunculuk performansıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide canlandırdığı Zeynep karakteriyle izleyicilerin kalbini yeniden fetheden başarılı oyuncu bu kez Instagram hesabından paylaştığı iddialı ve doğal karelerle magazin gündemini salladı.

Havluya Sarındığı Anları Paylaştı



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve her gönderisi binlerce beğeni alan Burcu Özberk hazırlık aşamasında çekilen yeni fotoğraflarını peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Üzerinde havluyla objektif karşısına geçen ve doğal güzelliğini gözler önüne seren ünlü oyuncunun bu neşeli ve iddialı halleri kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Binlerce beğeni ve kalp emojisi alan fotoğraflar hayranlarından tam not alırken, güzel oyuncunun enerjisi takipçilerini adeta mest etti.

Anne Yarısı ile Ekranlara Muhteşem Dönüş

Özel hayatı, kusursuz fiziği ve neşeli tavırlarıyla magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan Burcu Özberk Anne Yarısı dizisindeki Zeynep karakteriyle de kariyerinde yeni bir ivme yakaladı. Set aralarındaki eğlenceli paylaşımlarıyla da hayranlarını yalnız bırakmayan güzel yıldız güzelliği ve formda görüntüsüyle bir kez daha tam not aldı.