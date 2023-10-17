Sadece doktorlar değil artık öğrenciler de yurtdışına kaçıyor! İşte öğrencilerin koşarak gittiği o ülke

Üniversite öğrencileri için Türkiye'de yaşanan ekonomik zorluklar, birçok gencin yurtdışında eğitim arayışına girmesine neden oluyor. Yüksek öğrenimdeki niteliksizlik ve ekonomik istikrarsızlık, üniversite öğrencilerini Türkiye'den ayrılmaya yönlendiriyor.

Türkiye'de üniversite eğitimi her geçen yıl daha pahalı hale geliyor. Hem devlet hem de özel üniversitelerde öğrenim görmek, aileler için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Ders kitaplarından barınma masraflarına kadar birçok gider, öğrencilerin sırtına binen yükü artırıyor.

Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin büyük bir kısmı, eğitim masraflarını karşılayacak burslar veya destekler alamıyor. Bu da öğrencileri maddi zorluklarla boğuşmaya zorluyor. Yurtdışındaki birçok ülke, yetenekli öğrencilere burslar veya eğitim yardımları sunarak dikkat çekiyor.

Türkiye'deki üniversite öğrencileri, yurt ücretlerinin yüksekliği ve ev kiralarının her geçen gün artması nedeniyle sık sık barınma sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Yurt dışında ise genellikle uygun fiyatlı konaklama seçenekleri sunuluyor ve bu, öğrenciler için cazip bir alternatif oluşturuyor.

Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için birçok seçenek bulunmaktadır. Hangi ülkenin size uygun olduğunu belirlemek için aşağıdaki faktörlere dikkat edebilirsiniz:

Yurtdışında eğitim almayı düşünüyorsanız, hangi ülkelerin hangi dillerde eğitim verdiğini incelemek önemlidir. Ayrıca, hangi ülkelerin sizin ilgi alanlarınıza ve program tercihlerinize uygun eğitim fırsatları sunduğunu araştırmak da önemlidir.

Farklı ülkelerde eğitim maliyetleri büyük farklılıklar gösterebilir. Bütçenizi göz önünde bulundurarak, hangi ülkelerin daha ekonomik eğitim seçenekleri sunduğunu araştırabilirsiniz.

Yurtdışında eğitim alacak öğrenciler için vize işlemleri ve sonrasında iş imkanları da önemli bir faktördür. Hangi ülkelerin vize süreçlerinin daha kolay olduğunu ve mezun olduktan sonra iş bulma olasılıklarını değerlendirebilirsiniz.

Yurtdışında üniversite okumanın birçok avantajı bulunmaktadır. Bunlar arasında kültürel deneyimler, dil becerilerinin gelişmesi, uluslararası bağlantılar ve daha fazla kariyer fırsatı sayılabilir.

Üniversite öğrencileri için yurtdışında eğitim almak, sadece akademik bir deneyim değil, aynı zamanda kişisel gelişim ve kariyer yolculuğu açısından da büyük bir fırsattır. Türkiye'deki maddi zorluklara rağmen, birçok öğrenci yurtdışındaki eğitim fırsatlarını değerlendirmeye devam etmektedir.

Yurtdışında eğitim almak, pek çok öğrencinin hayalini süsleyen bir fırsattır. Dolayısıyla Yurtdışında nasıl öğrenci olunur? Yurtdışında hangi ülkeye gidilir? Yurtdışında hangi ülkede üniversite okunur? Yurtdışında yurt ve ev ücretleri ne kadar? Yurtdışında üniversite okumak nasıl? Yurtdışı öğrenci programları neler? gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. İşte bu soruların yanıtlarından biri olarak, özellikle son yıllarda öğrencilerin yeni adresi Avustralya oldu.

Avustralya'da bir öğrencinin yıllık yaşam maliyetinin ne kadar olduğu ülkenin devlet kurumlarınca her yıl düzenli olarak hesaplanıyor. Son açıklanan rakamlara göre, bir öğrencinin yıllık konaklama, yeme-içme, boş zaman değerlendirme, eğlence, mutfak alışverişi, spor gibi masrafları toplamda 24 bin 505 Avustralya Doları (AU)’yu buluyor.

Öğrenciler için müjdeli bir haber ise şu: Avustralya'da öğrencilere verilen çalışma izni sayesinde, bu rakamın çok üzerinde bir gelir elde etmek mümkün. Part-time olarak çalışan bir öğrenci, yıllık 50 bin AU’yu bulan bir kazanç sağlayarak eğitim masraflarını kolaylıkla karşılayabilir.

Uygun Fiyatlar ve Burs İmkânları

Avustralya'da üniversite ücretleri oldukça çekici. Başlangıç ücretleri 14 bin AU'dan (248 bin Türk Lirası) başlar ve 45 bin AU'ya kadar yükselebilir. Bu, Avustralya'nın üniversite eğitimi konusundaki cazip seçeneklerinden sadece biri. Üstelik Avustralya üniversiteleri, benzer kalitedeki İngiliz ve Amerikan üniversiteleriyle karşılaştırıldığında daha uygun bir maliyet sunuyor.

Ayrıca, başarılı öğrencilere özel burs imkânları da sunulmaktadır. Bu burslar, eğitim masraflarını daha da düşürme fırsatı sunarak öğrencilere ekonomik destek sağlıyor.

Yurtdışında eğitim düşünenler için Avustralya, hem yaşam maliyeti hem de eğitim ücretleri açısından cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ayrıca, çalışma izni ve burs imkânları gibi avantajlar da öğrencilere ekonomik destek sağlıyor. Avustralya'da eğitim alarak uluslararası bir deneyim kazanmak ve akademik başarı elde etmek artık daha erişilebilir hale gelmiştir.