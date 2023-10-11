Sadece 1 ilçede yetişen o baharatın hasadı şenlikle yapılacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde önemli bir yere sahip olan ve Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle bütünleşen safran, "dünyanın en pahalı baharatı" unvanını taşıyor. Bu değerli baharatın hasadı bu yıl "7. Safran Festivali" ile birlikte gerçekleşecek.

13-15 Ekim tarihleri arasında Safranbolu'da düzenlenecek olan festivalde; panel, sunum, sergi ve konser gibi çeşitli etkinlikler yer alacak. Bunun yanı sıra, safran üretim alanlarına yönelik geziler ve safran hasadı gibi özel etkinlikler de ziyaretçilere sunulacak.

Festivalin yaklaşmasıyla birlikte, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı, ve Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği'nin katılımıyla bir tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, festivalin önemi ve safranın Safranbolu için taşıdığı değer vurgulandı.

Safranbolu, safranın hasadı için düzenlenen bu festivalle hem kendi kültürünü hem de bu değerli baharatı tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Festival, yerel ve yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayarak ilçenin turizmine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Safranbolu, tarihi konakları ve doğal güzellikleri ile bilinirken, safranın ön plana çıkarılmasının ihmal edildiğini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse dile getirdi.

13 Ekim'de kortej yürüyüşüyle başlayacak olan Safran Festivali'nin, Safranbolu için oldukça büyük bir önemi bulunmaktadır. Belediye Başkanı Köse, festivallerin tanıtım açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. "Altın Safran Belgesel Film Festivali" gibi önemli organizasyonların ardından Safran Festivali'nin de Safranbolu'nun tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ifade eden Köse, festivalin her geçen yıl daha da büyüyerek, içerik anlamında zenginleştiğini vurguladı.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu'nun dünya genelinde tanınan bir turizm merkezi olduğunu belirtti. Safranbolu'nun sadece Türkiye için değil, aynı zamanda uluslararası arenada da önemli bir turizm destinasyonu olduğunu vurguladı.

Safranbolu, tarihi konakları, doğal güzellikleri ve şimdi de Safran Festivali ile turizmde adından sıkça söz ettiriyor. Bu festivalin, Safranbolu'nun tanıtımına katkıda bulunmasını ve bölgenin turizm potansiyelini daha da artırmasını umut ediyorlar.

Tarihi Safranbolu, doğal güzelliklerinin yanı sıra safran gibi kıymetli bir baharatın da merkezi olarak dikkat çekiyor. İlçenin bu yıl düzenlediği Safran Festivali'nde sadece bu özel baharatı değil, aynı zamanda sokaklarından yayılan tarih kokusunu da ziyaretçilere sunacak.

Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, 103 farklı ülkeden turist ağırladıklarını belirtti. Yıllık 1,5 milyon turist ağırlama hedefine doğru emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Yazıcı, "Safran şenliğinde, misafirlerimiz sadece safranı değil, aynı zamanda buram buram tarih kokan sokaklarımızı da doyasıya yaşayacaklar" dedi.

2023 yılında dünyanın en pahalı baharatı unvanını taşıyan safran, Safranbolu'da kilogram fiyatıyla yaklaşık 200 bin Türk Lirası değerinde. Bu değerli baharatın elde edilmesi için 80.000 ile 140.000 arasında çiçek toplanması gerekiyor.

Safranbolu, tarihi dokusu ve safran gibi kıymetli bir baharatla turizmde adından sıkça söz ettiriyor. Safran Festivali'nin, ziyaretçilere hem bu değerli baharatı hem de ilçenin tarihi dokusunu tanıtarak, turizmde daha da ön plana çıkmasını sağlayacağını umuyor.