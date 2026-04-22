Saçlarını Kazıtmıştı, Son Hali Şaşırttı: Sezen Aksu’dan Yeni İmaj Pozu

Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda hakkında çıkan "saçlarını kazıttı" iddialarının ardından, hayranlarını sevindiren yeni bir paylaşımla ortaya çıktı. Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sonrası derin bir üzüntü yaşadığı ve bu dönemde imaj değişikliğine gittiği konuşulan sanatçının son hali, sosyal medyada büyük bir merak konusuydu. Son olarak "Biz de Yeniden Başlarız" albümüyle müzik listelerine iddialı bir dönüş yapan Minik Serçe, bu kez objektif karşısına geçti.

Mithat Can Özer'in Objektifinden Sezen Aksu

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Sezen Aksu, oğlu Mithat Can Özer’e verdiği özel pozla sessizliğini bozdu. Oğlunun kamerasından yansıyan bu doğal kare, sanatçının hem moralinin yerinde olduğunu hem de sağlığına dair spekülasyonların yersiz olduğunu kanıtladı. Paylaşım, yayınlandığı andan itibaren binlerce beğeni alarak sosyal medyanın en çok konuşulan görselleri arasına girdi.

Saçları Uzamaya Başladı

Fotoğrafta dikkat çeken en önemli detay, sanatçının saçlarının durumu oldu. Bir dönem tamamen kazıttığı iddia edilen Sezen Aksu’nun saçlarının yeniden uzamaya başladığı ve sağlıklı bir görünüme kavuştuğu görüldü. Yeni imajı, hayranları tarafından "her haliyle güzel" ve "Minik Serçe küllerinden doğuyor" yorumlarıyla karşılandı.

"Biz de Yeniden Başlarız" Rüzgarı

Müzikal çalışmalarına hız kesmeden devam eden sanatçı, yeni albümüyle yakaladığı başarıyı bu huzurlu kareyle taçlandırmış oldu. Hayatındaki zorlu dönemleri geride bıraktığının sinyalini veren Aksu, hem yeni şarkıları hem de yenilenen görüntüsüyle sanat dünyasındaki eşsiz yerini bir kez daha hatırlattı.