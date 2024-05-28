Saçkolik Adam'dan ikinci single: "Kokun Geliyo"

SAÇKOLİK ADAM’ın sosyal medyada yakaladığı büyük başarının ardından müzik kariyerine devam etmesi, hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. Yeni single parçası "Kokun Geliyo", hem sözleri hem de melodisiyle dikkat çekiyor.

Söz ve Müziği Saçkolik Adam’a ait "Kokun Geliyo"nun klibi, Team 35 production Şirketi tarafından Mehmet Özgen ve Deniz Kuyumcu yönetmenliğinde çekildi. Klip için özel olarak seçilen dansçılar, Atakan Özvataf ve Beste Burak imzası taşıyan koreografıyla izleyicileri büyülemeye hazırlanıyor. Stylingini Gizem Ünlü’nün üstlendiği klip, 400 bin tl bütçesi ile dudak uçuklattı.

Saçkolik Adam’ın hayranları, "Kokun Geliyo"yu büyük bir heyecanla karşıladı ve parça, dijital platformlarda kısa sürede en çok dinlenenler arasına girmeyi hedefliyor.

Saçkolik Adam , gerçek adıyla "Anıl Tokyürek" sosyal medya dünyasında kısa sürede geniş bir takipçi ve izlenme kitlesi edinen bir fenomen. Eğlenceli ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken Saçkolik Adam, şimdi müzik kariyerinde de önemli adımlar atıyor. Khontkar ile düet yaptığı ilk single parçasının başarısının ardından, "Kokun Geliyo" ile müzik dünyasında kalıcı olmayı hedefliyor.