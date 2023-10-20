Saç boyama işleminden sonra bu belirtilere dikkat! Sahte boyalar piyasada kol geziyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbarların ardından sahte saç boyası imalatı yapan Esenyurt ve Bağcılar'da 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda ünlü markalara ait binlerce sahte saç boyası ele geçirildi. Ancak bu olayın ötesinde, 'Sahte saç boyalarının insan sağlığına zararları nelerdir?' sorusu da gündeme geldi.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sahte saç boyalarının kullanımının ciddi sağlık riskleri taşıdığını belirtiyor. Kutlubay, özellikle bu tarz ürünlerin eczanelerden veya yetkili satıcılardan alınması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, saç boyası uygulandıktan hemen sonra saç diplerinde kaşıntı, yanma, batma, ağrı, şişme gibi belirtiler hissedildiğinde, saçın derhal yıkanarak boyanın uzaklaştırılması ve bir sağlık kuruluşuna veya dermatoloğa başvurulması gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, saç boyalarının içeriğinde bulunan maddelerin ciltte alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini açıklıyor. Özellikle içerisinde parafenilen gibi alerjen maddeler bulunan saç boyalarının, ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma, şişlik gibi reaksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Alerjik bireylerde ise daha ciddi tepkimelerin meydana gelebileceğini ekliyor. Bu tepkimeler arasında vücutta yaygın kabartılar, kızarıklıklar, göz ve dudak şişmeleri, hatta solunum problemleri gibi anafilaksi reaksiyonları da yer alıyor.

Prof. Dr. Kutlubay, saç boyalarının içerisine yıllar önce kanserojen maddelerin katılmasının yasaklandığını belirtiyor. Özellikle 1970'lerde Avrupa Birliği, saç boyalarının içinde kanserojen olabilecek maddelerin kullanımını yasakladı. 2006 yılında ise saç boyalarının içeriğinden deri altına geçebilecek 22 maddeyi çıkaran bir kararı onayladı. Şu an itibarıyla saç boyalarının içinde kanserojen veya tehlikeli madde bulunmadığı bilinse de, sahte ürünlerin piyasada dolaşması risk oluşturuyor.

Prof. Dr. Kutlubay, sahte saç boyalarından kaçınmak için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları paylaşıyor. İlk olarak, bir ürünün normal piyasa fiyatının çok altında satılması şüpheli olmalıdır. Ayrıca, ambalajı bozuk, yırtılmış veya hasar görmüş ürünlerden uzak durulmalıdır. Mümkünse saç boyası gibi ürünleri eczaneden veya yetkili satıcıdan almak daha güvenlidir. Merdiven altı yerlerden bu tarz ürünleri alınmamalıdır.

Dermatolog, saç boyası kullanımından kaçınmak isteyenlere doğal boyaları öneriyor. Kına gibi doğal boyalar veya organik ürünler, daha güvenli bir seçenek olabilir. Ancak, bu ürünleri kullanırken bile ciltte reaksiyon oluşması durumunda hemen yıkanması ve bir dermatologa başvurulması önemlidir.

Sonuç olarak, saç boyası kullanımında dikkatli olmak ve sahte ürünlerden kaçınmak, cilt sağlığını korumak için hayati öneme sahiptir.