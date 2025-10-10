Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu 'Boşanıyorlar' Söylentilerine Noktayı Koydu

Sabri ve Yağmur Sarıoğlu çifti, boşanma iddialarını Instagram’daki "Boşanmıyoruz" pozu ile yalanladı. Mutlulukları tam gaz devam ediyor.

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu 'Boşanıyorlar' Söylentilerine Noktayı Koydu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2025 09:40

Sabri Sarıoğlu ve Yağmur Sarıoğlu çifti, son aylarda gündemden düşmeyen ayrılık iddialarına son noktayı koydu. Uzun yıllardır evli olan çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla söylentilere karşı birlik mesajı verdi.

Boşanma İddiaları Gündeme Bomba Gibi Düşmüştü

Geçtiğimiz ağustosta, çiftin evliliklerini bitirme kararı aldığı öne sürülmüştü. Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu hakkında genç bir kadınla ilişki yaşadığı iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Üstelik o kadının hamile kaldığı ve sonrasında yaşanan sürecin aile içinde krize neden olduğu ileri sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından çiftin boşanma dilekçesi verdiği bile iddia edilmişti. Ancak Yağmur Sarıoğlu, bu söylentileri kesin bir dille yalanladı.

Yağmur Sarıoğlu: “Hiçbir Sorunumuz Yok”

Kaptan pilot olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu, çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada, “Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatında böyle dönemlerden geçebilir. Önemli değil. Çocuklarımızla mutluyuz” sözleriyle iddiaları reddetti.

Ünlü isim, açıklamasında eşi Sabri Sarıoğlu’nun rahat tavırlarını da dile getirdi:
“Sabri’ye ‘bak çıkmış haber’ dedim, o da ‘2 gün okuma, gözünü kapat’ dedi. O bile umursamıyor.”

İddiaları Bitiren Fotoğraf Geldi

Tüm bu söylentilerin ardından çift, Instagram üzerinden birlikte "Boşanmıyoruz" pozu verdi.

 

