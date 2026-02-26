Sabancı Ailesi'ne Veliaht Geliyor! Nazlı Sabancı’nın Bebeğinin Cinsiyeti Belli Oldu.

Nazlı Sabancı hamile mi? Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın ikinci bebeğinin cinsiyeti ne? Arzu Alara'nın kardeşi mi oluyor? Cemiyet dünyasını heyecanlandıran erkek bebek haberinin detayları haberimizde...

SOSYETE
Yayın Tarihi : 26-02-2026 18:16

Cemiyet hayatının en çok takip edilen çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. 2021 yılında görkemli bir törenle evlenen ve 2023 yılında kızları Arzu Alara’ya kavuşan çiftin, yeni bebeklerinin cinsiyeti de nihayet belli oldu.

 Arzu Alara'ya Erkek Kardeş Geliyor

Üç aylık hamile olan Nazlı Sabancı’dan gelen müjdeli haber, Sabancı ailesinde büyük bir sevinç yarattı. HT Kulüp'ten Reşit Özet'in ulaştığı bilgilere göre; cemiyetin gözde çifti bu kez bir erkek bebek bekliyor.

 

