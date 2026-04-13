Sabancı Ailesinde İkinci Bebek Heyecanı: Hacı Sabancı İlk Kez Konuştu

Cemiyet hayatının en çok takip edilen çiftlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, ailelerini büyütmeye hazırlanıyor. 2021 yılında görkemli bir törenle dünya evine giren ve mutluluklarını her fırsatta dile getiren çift, şu sıralar ikinci kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. İlk çocukları Arzu Alara’yı 2023 yılında kucaklarına alan ikili, yeni üyeleriyle birlikte genişleyecek olan aileleri için gün saymaya başladı.

Bebek Sahili’nde Mutluluk Pozu

Hacı Sabancı, geçtiğimiz günlerde Bebek Sahili’nde tekneden inerken objektiflere yansıdı. Her zamanki beyefendi tavırlarıyla dikkat çeken Sabancı, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtladı. İkinci bebek haberlerinin ardından ilk kez konuşan iş insanı, yüzündeki gülümsemeyle ne kadar mutlu olduğunu gizleyemedi. Sabancı, sahil turu sırasında kısa bir mola vererek aile hayatındaki bu yeni gelişmeyi doğruladı.

"İsim Konusunda Henüz Karar Vermedik"

Yeni doğacak bebekleri hakkında açıklamalarda bulunan Hacı Sabancı, "Heyecanlıyız. Ailemize yeni bir birey katılıyor," diyerek duygularını paylaştı. Henüz hazırlıkların başında olduklarını belirten Sabancı, merak edilen isim konusuyla ilgili olarak ise, "İsim daha konuşmadık, Allah her isteyene nasip etsin" ifadelerini kullandı. Nazlı Sabancı ile birlikte süreci sakin ve keyifli bir şekilde geçirdiklerini belirten iş insanı, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür etti.

Arzu Alara’ya Kardeş Geliyor

Hatırlanacağı üzere çift, ilk kızları Arzu Alara’nın doğumuyla Sabancı ailesine büyük bir sevinç yaşatmıştı. Şimdi ise Arzu Alara’nın bir kardeş sahibi olacak olması, ailenin sosyal çevresinde ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Nazlı Sabancı’nın hamilelik süreci takipçileri tarafından ilgiyle izlenirken, çiftin bu özel dönemlerini her zaman olduğu gibi zarafetle yönettikleri görülüyor. Sabancı ailesinin yeni üyesinin ne zaman dünyaya geleceği ve isminin ne olacağı şimdiden merak konusu oldu.