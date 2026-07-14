Sabah Saatlerinde Ameliyata Alınan Danla Bilic'ten Güzel Haber Geldi!

Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri olan Danla Bilic sabah saatlerinde acil bir ameliyata alınarak hayranlarını derinden endişelendirmişti. Sağlık durumuna dair ilk anlarda net bir bilgi paylaşılmaması sosyal medya platformlarında adeta bir bilgi kirliliği ve panik havası yarattı.

Nihayet beklenen rahatlatıcı açıklama geldi ve ünlü influencerın ameliyattan başarılı bir şekilde çıktığı öğrenildi.

"Ameliyattan Çıktı Durumu Gayet İyi!"

Danla Bilic'in ameliyat sürecini hastanede yakından takip eden ve onu bir an olsun yalnız bırakmayan yakın arkadaşı ameliyat sonrasında hayranlarının yüreğine su serpecek o ilk resmi açıklamayı yaptı. Ünlü fenomenin sağlık durumunun son derece stabil olduğunu belirten yakın dostu şu ifadelere yer verdi:

"Ameliyattan çıktı. Sağlık durumu gayet iyi her şey yolunda."

Sosyal Medyada Geçmiş Olsun Mesajları Çığ Gibi Büyüdü

Ameliyat haberinin dijital mecralara düşmesinin ardından, Danla Bilic'in yakın arkadaşları ünlü influencer dostları ve milyonlarca takipçisi Twitter (X) ve Instagram üzerinden adeta bir destek dalgası başlattı. Kısa sürede yüksek etkileşim alan ve trend topic (TT) listelerine giren haberin ardından Bilic'in yakın zamanda kendi esprili tarzıyla hastane odasından ilk lifestyle paylaşımını yapması heyecanla bekleniyor.

Gündelik vlog rutinlerinden ve eğlenceli sosyal medya koşturmacalarından hastane odasındaki zorunlu dinlenme sürecine keskin bir geçiş yapan Danla Bilic'e biz de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.