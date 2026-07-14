Oğuzhan Uğur'dan "Ahbap" İtirafı: "Dersimi Aldım!"

6 Şubat 2023 deprem felaketinin ardından kurucusu olduğu Babala TV platformu üzerinden organize ettiği geniş çaplı yardım kampanyalarıyla ve Ahbap Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla o dönem adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu müzisyen ve dijital içerik üreticisi Oğuzhan Uğur, çok konuşulacak bir çıkışa imza attı.

Ahbap Derneği ve kurucusu Haluk Levent hakkında dernek bünyesinde toplanan bağışların kullanımı şahsi hesaplara aktarılması ve yasal bahis iddiaları kapsamında başlatılan geniş çaplı mali soruşturma ve gözaltı kararlarının ardından gözler o dönem dernekle yoğun işbirliği yapan isimlere çevrilmişti. Sosyal medyada kendisine yönelik eleştirilerin artması üzerine Oğuzhan Uğur sessizliğini bozarak dikkat çekici bir pişmanlık ve devlet vurgulu açıklama yaptı.

"Benim İçin Büyük Bir Ders Oldu"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçmişte attığı adımları ve kriz anı yönetimlerini masaya yatıran Oğuzhan Uğur afet dönemindeki duygusal atmosfer içinde gözden kaçan detaylara ve o dönem aldığı risklere atıfta bulundu. Yaşanan son hukuki gelişmelerin ardından kendi adına büyük dersler çıkardığını belirten Uğur şu ifadeleri kullandı:

"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…"

"Resmi Kurumlar Dışında Hareket Etmemek Gerekir"

Afet anlarında sivil toplum örgütleriyle çalışmanın getirdiği koordinasyon risklerine değinen Uğur, devlet kurumlarının (AFAD vb.) ve resmi otoritelerin bu tür büyük krizlerde tek çatı altında hareket etmesinin en sağlıklı yöntem olduğunu bizzat yaşayarak tecrübe ettiğini belirtti.

Oğuzhan Uğur'un bu radikal geri adımı ve resmi makamlar vurgulu özeleştirisi dijital dünyada adeta bir fikir ayrılığı başlattı. Kimi kullanıcılar Uğur'un bu net itirafını rasyonel ve gerçekçi bulurken bir kısım takipçi ise o dönemki sivil dayanışma ruhuna gölge düşürdüğü gerekçesiyle ünlü sunucuyu eleştiri yağmuruna tuttu.

Depremin üzerinden geçen zamanın ardından gelen bu sarsıcı "Ahbap pişmanlığı" açıklaması magazin, siyaset ve dijital medya bloglarında yüksek etkileşim aldı.