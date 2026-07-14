Karadeniz'e Taze Kan: Gözde Çığacı Sevdam Karadeniz Dizisinin Fındık Alazlı'sı Oldu!

Eylül ayında yeni yayın sezonunda NOW ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Karadeniz'in büyüleyici ve hırçın atmosferini ekranlara taşıyacak olan Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz dizisinde hazırlıklar son sürat devam ediyor. Kast çalışmalarıyla adından söz ettiren iddialı yapımın en renkli ve kilit karakterlerinden biri olan Fındık Alazlı'yı canlandıracak isim sonunda belli oldu.

Ekranların duru güzelliği ve hayat verdiği her karaktere kattığı derinlikle tanınan başarılı oyuncu Gözde Çığacı merakla beklenen projede Alazlı ailesinin gelini olarak izleyici karşısına çıkacak.

Alazlı Ailesinin Gelinine Hayat Verecek

Gözde Çığacı iki köklü ailenin amansız mücadelesini ve tutkulu bağlarını konu alacak dizide Alazlı hanedanının güçlü kadın figürlerinden birine hayat veriyor. Başarılı oyuncu dizide Alazlı ailesinin gelini Fındık karakterini canlandırırken; aynı zamanda genç kuşağın dikkat çeken yeteneklerinden Leya Kırşan'ın hayat vereceği Üzüm Alazlı'nın da annesi olarak kamera karşısına geçecek.

Alazlı ve Yeniceli Ailelerinin Efsanevi Aşk Savaşı Maçka'da Çekiliyor!

Yönetmen koltuğunda başarılı projelere imza atan Aytaç Çiçek'in oturduğu Sevdam Karadeniz, Alazlı ve Yeniceli ailelerinin kuşaktan kuşağa aktarılan, nefretle yoğrulmuş ama bir o kadar da tutkulu aşk ilişkilerini merkezine alıyor.

Dizinin çekim takvimi ve yol haritası ise şu şekilde belirlendi:

Büyük bir heyecanla beklenen çekimler İstanbul'da başlayacak ve ilk set günü heyecanı yaşanacak. Ekip Trabzon'un tarihi ve doğal dokusunu ekranlara taşımak üzere şehre uçacak ve görkemli bir tanıtım çekimi gerçekleştirecek. Tanıtımların ardından dizinin ana çekimleri Trabzon'un yeşiliyle büyüleyen ilçesi Maçka'da devam edecek.

Müzikal tınıları, Karadeniz'in hırçın dalgalarını ve çabasız bir aile dramını modern bir dille harmanlayacak olan Sevdam Karadeniz şimdiden yeni sezonun en merak edilen projeleri arasında ilk sıralara yerleşti.