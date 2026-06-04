Saba Tümer Cenazede Patladı: "Onun Sayesinde Ünlü Oldular!"

Türk televizyonlarının unutulmaz isimlerinden Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Ancak cenaze töreninde konuşulan tek konu veda değildi. Törene katılan Saba Tümer’in yaptığı açıklamalar da en az cenaze kadar gündem oldu.

"Bu Ortam Beni Daha da Üzdü"

Reha Muhtar’ın cenazesine katılan isimlerden biri olan Saba Tümer camideki kalabalığı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllarca medya sektörüne yön veren birçok ismin kariyerinde önemli rol oynayan Muhtar’ın cenazesinde daha fazla kişinin olması gerektiğini söyleyen Tümer gördüğü manzara karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Ünlü sunucu "Buradaki ortamı görünce daha da üzüldüm. Çok daha fazla insanın burada olması gerekiyordu" diyerek sitemini açıkça ortaya koydu.

"Birçok Kişiyi O Meşhur Etti"

Saba Tümer’in en dikkat çeken sözleri ise sanat ve medya dünyasına yönelik oldu. Reha Muhtar’ın yıllar boyunca birçok kişiye ekranlarda yer açtığını onları tanınan isimler haline getirdiğini hatırlatan Tümer buna rağmen cenazede o isimleri göremediğini söyledi.

Tümer’e göre bugün televizyon ve magazin dünyasında tanınan pek çok kişi kariyerinin bir döneminde Reha Muhtar’ın desteğini gördü. Ancak son vedada bu isimlerin büyük bölümünün ortalarda olmaması dikkat çekti.

Seren Serengil Detayı Şaşırttı

Saba Tümer cenazede gördüğü isimlerden biri olarak Seren Serengil’i örnek gösterdi. Geçmişte zaman zaman Reha Muhtar ile sorunlar yaşamış olmasına rağmen Serengil’in cenazeye katılmasını anlamlı bulduğunu söyledi.

"Bir tek Seren Serengil’i gördüm. Aralarında zaman zaman sıkıntılar yaşanmıştı ama yine de gelmiş. Bu beni hem şaşırttı hem düşündürdü" ifadelerini kullandı.

"Onun Sayesinde Ekmek Yediler"

Tümer açıklamalarının sonunda oldukça net konuştu. Kendisinin de geçmişte Reha Muhtar ile çalışırken zor dönemler yaşadığını ancak buna rağmen son görevini yerine getirmek için cenazede bulunduğunu söyledi.

Ünlü sunucu "Onun sayesinde ekmek yiyen, tanınan ve kariyer yapan çok insan vardı. Bugün burada olmamalarını görünce gerçekten üzüldüm" diyerek medya dünyasına vefa çağrısında bulundu.