Saadet Işıl Aksoy, “Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine Katıldı!

Başarılı oyuncu Saadet Işıl Aksoy, televizyon ekranlarına iddialı bir projeyle dönüyor. Selahattin Sancaklı ve Yıldıray Yıldırım’ın yönetmenliğini üstlendiği, büyük ilgi gören “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin 3. sezon kadrosuna flaş bir transfer gerçekleşti. Aksoy, yapım şirketi Miray Yapım ile anlaşma sağladı ve dizinin yeni sezonu için hazırlıklara başladı.

Yeni Sezonda Zaman Atlaması Olacak

Geçtiğimiz sezon 49. bölümüyle sezon finali yapan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, yeni sezonunda izleyiciyi zaman içinde ileriye taşıyacak. Senaryoda yaşanacak zaman atlaması ile birlikte dizideki karakterlerde de önemli değişiklikler yaşanacak. Bu değişikliklerin başında ise Gülbahar Hatun karakteri yer alıyor.

Gülbahar Hatun Artık Saadet Işıl Aksoy’un

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmed’in eşi Gülbahar Hatun, yeni sezonda farklı bir oyuncu tarafından canlandırılacak. Esila Umut’un hayat verdiği karakter, artık Saadet Işıl Aksoy ile izleyici karşısına çıkacak. Bu değişim, karakterin yaş almış halini daha etkileyici kılmak ve hikâyeye yeni bir soluk getirmek amacıyla yapıldı.

Seyirciyi Güçlü Bir Sezon Bekliyor

İzleyici, 3. sezonla birlikte tarihi olaylara farklı bir perspektiften tanıklık edecek. Saadet Işıl Aksoy’un oyunculuğu, diziye yeni bir derinlik ve güçlü bir dramatik yapı kazandıracak. Yeni sezon bölümleri hem hikâyesi hem de oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük merak uyandırıyor.