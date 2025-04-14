Rüzgara Bırak Filminden Global Başarı: Barış Arduç ve Hande Erçel Rüzgarı Durmuyor!

Barış Arduç ile Hande Erçel’in başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak (Chasing The Wind) filmi, hem sinemada hem de dijital platformlarda büyük ilgi görerek uluslararası başarıya imza attı. Film, dünya çapında elde ettiği izlenme ve hasılat rakamlarıyla Türkiye sinemasının gurur projeleri arasında yerini aldı.

Netflix’te 6. Sıra, Türkiye’de 57 Gündür Top 10’da

11 Nisan’da Netflix’te tüm dünyada yayına giren film, Çeşme’nin büyüleyici manzarasında çekildi. Yayına girdiği ilk hafta tüm ülkelerde Top 10 listesine giren film, dünya genelinde 6. sıraya kadar yükseldi. 14 Şubat’ta ise yayınlandığı 33 ülkede de ilk 10’a girmeyi başaran film, o dönem global listede 4. sırada yer aldı.

Türkiye’de ise film, aralıksız 57 gündür Netflix Top 10 listesinde kalmayı başarıyor. Bu istikrar, izleyicinin filme duyduğu ilgiyi net bir şekilde ortaya koyuyor.

Rusya’da Rekor Kırdı: 3 Milyon Doların Üzerinde Hasılat

Film, Rusya’nın dijital platformları olan Ivi ve Okko TV'de de zirveye yerleşti. Aynı zamanda ülkede 877 salonda vizyona giren film, tam 782 bin bilet satarak etkileyici bir sinema başarısına ulaştı. Rusya’daki gişe hasılatı 3 milyon 166 bin 109 dolar (yaklaşık 120 milyon TL) olurken, filmin toplam dünya hasılatı ise 3 milyon 989 bin 266 dolar (151 milyon TL) olarak açıklandı.

Hande ve Barış’a Dev Talep: “Yeni Film Gelsin!”

Filmin başarısı sadece gişeyle sınırlı kalmadı. Rusya’nın popüler gençlik dergilerinden theGirl, Barış Arduç ve Hande Erçel için bir anket düzenledi. Anket sonuçlarına göre, takipçilerin yarısından fazlası ikilinin yeniden bir projede buluşmasını istiyor. Bu talep, ikilinin ekrandaki uyumunun ve projeye kattıkları enerjinin izleyiciyi ne kadar etkilediğini gösteriyor.