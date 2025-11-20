"Rüya Gibi"nin Afişi Yayınlandı

Seda Bakan ve Uğur Güneş'i buluşturan Show TV'nin iddialı yeni dizisi "Rüya Gibi"nin afişi yayınlandı. Dizi, kuaför Aydan'ın gizemli patronu Emir ile çıktığı tehlikeli yolculuğu anlatıyor.

Yayın Tarihi : 20-11-2025 16:41

Erol Avcı’nın yapımcılığını üstlendiği yeni dizisi "Rüya Gibi"nin afişi yayınlandı. Afişte, dizinin başrolleri olan rüya kadro bir araya geldi. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dizi, çok yakında Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

 

Kenar Mahalleden Lükse Uzanan Tehlikeli Bir Yolculuk

Rüya Gibi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan’ın (Seda Bakan) hikayesini konu alıyor. Aydan, kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak buluyor. Gizemli patronu Emir (Uğur Güneş) ile çıktığı tehlikeli yolculuk, dizinin ana konusunu oluşturuyor.

 

Başrollerde Ünlü İsimler Yer Alıyor

Senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Selim Demirdelen yürütüyor. Dizinin başrollerini Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar paylaşıyor. Kadroda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman ve Yağmur Özbasmacı gibi başarılı isimler rol alıyor.

