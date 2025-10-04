Rüya Gibi Dizisinin Setinden İlk Kareler Geldi!

Rüya Gibi Dizisinin Setinden İlk Görüntüler Paylaşıldı

TMC Film imzalı, Show TV’nin yeni ve iddialı dizisi Rüya Gibinin çekimleri hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Seda Bakan ve Uğur Güneş’in yer aldığı dizi, setinden paylaşılan ilk karelerle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen’in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Selim Demirdelen oturuyor.

Yıldız Kadro Dikkat Çekiyor

Başrollerdeki Seda Bakan ve Uğur Güneş’in yanı sıra dizide; Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi birbirinden güçlü isimler yer alıyor.

Kadrosunda ayrıca Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay, Arzu Oruç ve Efe Altunbaş gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

Rüya Gibi’nin Konusu Merak Uyandırıyor

Dizi, İstanbul’un kenar mahallesinde kuaförlük yapan Aydan’ın (Seda Bakan) hayatının bir anda değişmesiyle başlıyor. Bir gün kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulan Aydan, burada gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş) ile yollarını kesiştirir.

Yeni dünyasına alışmaya çalışan Aydan, hem Emir’in sır dolu geçmişiyle hem de yetimhanede büyümüş asi ruhlu Çiğdem’in (Ahsen Eroğlu) yarattığı karmaşalarla uğraşır. Bu sırada gözü kara komiser Efe (Emre Bey), Emir’in peşindeyken olaylar iç içe geçer.

Aydan’ın en büyük destekçisi manikürcü Fiko (Şebnem Bozoklu), ona moral olurken; eski eşi Tarık (Celil Nalçakan) ise Aydan’ın yeni hayatını sabote etmeye kararlıdır.

Rüya Gibi: Yeni Sezonun En Merak Edilen Dizisi

Romantik ve dramatik öğeleri bir araya getiren Rüya Gibi, hem duygusal hikayesi hem de güçlü oyuncu performanslarıyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.