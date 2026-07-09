Kim Kardashian Lewis Hamilton'ı Tek Hamlede Hayatından Sildi!

Kim Kardashian'ın Lewis Hamilton'ı takipten çıkıp ortak fotoğrafları kaldırması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Gündem olan gerekçe ise magazini karıştırdı.

Kim Kardashian Lewis Hamilton'ı Tek Hamlede Hayatından Sildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 22:45

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olarak gösterilen Kim Kardashian ile Formula 1 pilotu Lewis Hamilton hakkında dikkat çeken bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. İkilinin yollarını ayırdığı öne sürülürken sosyal medyada yaşanan gelişmeler de bu söylentileri daha da güçlendirdi.

Sosyal Medyadaki Hamleler Dikkat Çekti

İddialara göre Kim Kardashian Lewis Hamilton ile birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı. Bununla da yetinmeyen ünlü televizyon yıldızının Hamilton'ı takip etmeyi bıraktığı konuşuluyor.

Magazin dünyasında bu tür hamleler çoğu zaman ayrılık sinyali olarak yorumlanıyor. Bu nedenle kısa sürede sosyal medyada "Acaba gerçekten ayrıldılar mı?" sorusu gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Ayrılık Nedeni İddiası Olay Yarattı

İngiliz basınında yer alan iddialara göre ilişkinin bitmesine neden olan konu oldukça dikkat çekici. Öne sürülen iddiaya göre Lewis Hamilton'ın, geçmişte birlikte olduğu model Kendall Jenner'ı tam anlamıyla unutamadığı konuşuluyor.

Kendall Jenner'ın aynı zamanda Kim Kardashian'ın üvey kız kardeşi olması ise iddiaları daha da çarpıcı hale getirdi. Haberlerde bu durumun çift arasında ciddi sorunlara yol açtığı ve ilişkinin çıkmaza girmesine neden olduğu ileri sürüldü. Ancak taraflardan bu iddiaları doğrulayan ya da yalanlayan resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Gözler Ünlü İkiliye Çevrildi

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton cephesindeki gelişmeler magazin gündemini hareketlendirirken, hayranları da iki isimden gelecek olası açıklamayı beklemeye başladı.

Şimdilik konuşulanlar büyük ölçüde iddialardan ibaret olsa da sosyal medyadaki hamleler ayrılık söylentilerinin daha da büyümesine neden oldu. Önümüzdeki günlerde ünlü ikiliden gelecek açıklamalar, ilişkinin gerçekten sona erip ermediğini netleştirecek gibi görünüyor.

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