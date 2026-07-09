31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı

Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Ceylan bu kez sahne performansı ya da estetik değişimiyle değil oğlu Yiğit için yaptığı duygusal paylaşımıyla gündeme geldi. Gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun yeni yaşını kutlayan ünlü sanatçı hem duygusal mesajıyla hem paylaştığı kareyle sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Duygusal Doğum Günü Mesajı

Ceylan 31 yaşına giren oğlu Yiğit'in doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Paylaşımında oğluna olan sevgisini içten sözlerle dile getiren sanatçı "İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen ben olmuşum. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım takipçilerden de çok sayıda yorum aldı. Anne ile oğulun arasındaki güçlü bağ sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Benzerlik Dikkat Çekti

Paylaşımın ardından en çok konuşulan konu ise Yiğit'in son hali oldu. Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Yiğit'i gören birçok kişi annesine olan benzerliğine dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları peş peşe "Aynı annesi", "Resmen Ceylan'ın kopyası", "Yüz hatları birebir benziyor" gibi yorumlar yaptı. Anne ve oğulun benzerliği kısa sürede magazin gündemine taşındı.

Ailesini Gözlerden Uzak Tutuyor

Ceylan özel hayatını her zaman göz önünde yaşamamayı tercih eden isimlerden biri olarak biliniyor. Zaman zaman çocuklarıyla yaptığı paylaşımlar büyük ilgi görse de ailesini mümkün olduğunca magazinden uzak tutmaya özen gösteriyor.

Bu kez yaptığı doğum günü paylaşımı ise hem duygusal sözleri hem oğlunun son görüntüsü sayesinde kısa sürede gündem olmayı başardı. Özellikle Yiğit'in annesine olan benzerliği sosyal medyada uzun süre konuşulurken takipçileri anne-oğulun aynı gülüşe ve yüz ifadesine sahip olduğunu dile getirdi.