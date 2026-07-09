46 Yaşındaki Ivana Sert'in Fit Hali Görenleri Şaşırttı

Ivana Sert spor salonundan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. 46 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabında yayınladığı antrenman görüntüleriyle takipçilerinden tam not aldı. Özellikle fit görüntüsü ve belirgin karın kasları kısa sürede en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Disipliniyle Dikkat Çekiyor

Yıllardır formunu korumayı başaran Ivana Sert'in bunun için ciddi bir emek verdiği zaten biliniyor. Düzenli spor yapan ve sağlıklı yaşamına büyük önem veren ünlü modacı bu alışkanlığından hiç vazgeçmiyor.

Paylaştığı görüntülerde yoğun tempoda çalıştığı görülen Sert sporun artık hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Takipçileri de bu disiplinine hayran kaldıklarını belirten çok sayıda yorum yaptı.

Karın Kasları Olay Oldu

Antrenman sırasında çekilen videolarda en çok dikkat çeken detay ise Ivana Sert'in belirgin karın kasları oldu. Sosyal medyada birçok kişi 46 yaşındaki modacının fit görünümünü konuşurken, paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Bazı kullanıcılar düzenli sporun karşılığını aldığını söylerken bazıları ise "Yıllara meydan okuyor", "Bu kadar fit kalabilmek gerçekten büyük disiplin istiyor" yorumları yaptı.

Şıklığından Yine Vazgeçmedi

Ivana Sert'in spor yaparken bile tarzından ödün vermemesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Spor kombinini özenle tamamlayan ünlü isim salon stilini bile kendine özgü çizgisiyle yansıttı.

Hem sağlıklı yaşam tarzı hem enerjisiyle dikkat çeken Sert'in paylaşımı magazin gündeminde kısa sürede geniş yer buldu. Takipçileri, başarılı modacının sadece şıklığıyla değil spora olan bağlılığı ve disiplinli yaşamıyla da örnek olduğunu dile getirdi. Görünen o ki Ivana Sert yıllardır koruduğu formunu uzun süre daha konuşulacak gibi görünüyor.