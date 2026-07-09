46 Yaşındaki Ivana Sert'in Fit Hali Görenleri Şaşırttı

46 yaşındaki Ivana Sert spor salonundan yaptığı paylaşımla gündem oldu. Fit fiziği ve dikkat çeken karın kasları sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

46 Yaşındaki Ivana Sert'in Fit Hali Görenleri Şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 22:01

Ivana Sert spor salonundan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi. 46 yaşındaki ünlü isim sosyal medya hesabında yayınladığı antrenman görüntüleriyle takipçilerinden tam not aldı. Özellikle fit görüntüsü ve belirgin karın kasları kısa sürede en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

Disipliniyle Dikkat Çekiyor

Yıllardır formunu korumayı başaran Ivana Sert'in bunun için ciddi bir emek verdiği zaten biliniyor. Düzenli spor yapan ve sağlıklı yaşamına büyük önem veren ünlü modacı bu alışkanlığından hiç vazgeçmiyor.

Paylaştığı görüntülerde yoğun tempoda çalıştığı görülen Sert sporun artık hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Takipçileri de bu disiplinine hayran kaldıklarını belirten çok sayıda yorum yaptı.

Karın Kasları Olay Oldu

Antrenman sırasında çekilen videolarda en çok dikkat çeken detay ise Ivana Sert'in belirgin karın kasları oldu. Sosyal medyada birçok kişi 46 yaşındaki modacının fit görünümünü konuşurken, paylaşımlar kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Bazı kullanıcılar düzenli sporun karşılığını aldığını söylerken bazıları ise "Yıllara meydan okuyor", "Bu kadar fit kalabilmek gerçekten büyük disiplin istiyor" yorumları yaptı.

Şıklığından Yine Vazgeçmedi

Ivana Sert'in spor yaparken bile tarzından ödün vermemesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Spor kombinini özenle tamamlayan ünlü isim salon stilini bile kendine özgü çizgisiyle yansıttı.

Hem sağlıklı yaşam tarzı hem enerjisiyle dikkat çeken Sert'in paylaşımı magazin gündeminde kısa sürede geniş yer buldu. Takipçileri, başarılı modacının sadece şıklığıyla değil spora olan bağlılığı ve disiplinli yaşamıyla da örnek olduğunu dile getirdi. Görünen o ki Ivana Sert yıllardır koruduğu formunu uzun süre daha konuşulacak gibi görünüyor.

Benzer Haberler
Ruhsar Gültekin İçin Hastaneden Beklenen Açıklama Geldi! Ruhsar Gültekin İçin Hastaneden Beklenen Açıklama Geldi!
Kim Kardashian Lewis Hamilton'ı Tek Hamlede Hayatından Sildi! Kim Kardashian Lewis Hamilton'ı Tek Hamlede Hayatından Sildi!
Doğanın Kanunu Fragmanı Olay Oldu! İzleyenler Tek Şeyi İstedi Doğanın Kanunu Fragmanı Olay Oldu! İzleyenler Tek Şeyi İstedi
31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı 31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı
Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü
Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı