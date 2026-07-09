Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü

Kızı Tal'ın ismi üzerinden gelen eleştirilere daha fazla sessiz kalmayan Ege Kökenli "Bu benim çocuğum. Size ne arkadaşım?" diyerek sert tepki gösterdi.

Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2026 21:17

Ege Kökenli kızına verdiği isim nedeniyle gelen yorumlara verdiği sert tepkiyle gündeme geldi. Oyuncu kızı için seçtiği "Tal" ismini eleştirenlere artık sessiz kalmadı ve oldukça net ifadeler kullandı.

Tal İsminin Hikayesi Duygulandırmıştı

Ege Kökenli ile eşi Lior Ahituv uzun yıllar süren ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlenmişti. Çift ilk bebeklerini hamileliğin 22. haftasında kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Bu zor sürecin ardından mart ayında kızlarını kucaklarına alan ikili anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızlarına "Tal" adını veren oyuncu bu ismin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını daha önce de anlatmıştı. Kökenli "Tal" kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem derin bir üzüntünün ardından gelen sessiz mutluluğu simgelediğini söylemişti.

Eleştirilere Daha Fazla Dayanamadı

Kızının ismi açıklandıktan sonra sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar ismi beğenirken bazıları ise gereksiz eleştirilerde bulundu. Gelen yorumların artması üzerine Ege Kökenli sonunda sessizliğini bozdu.

Oyuncu bu konuda kimsenin söz hakkı olmadığını vurgulayarak oldukça sert açıklamalar yaptı. Kızının ismini tamamen kendi isteğiyle seçtiğini söyleyen Kökenli, bu kararın yalnızca ailesini ilgilendirdiğini ifade etti.

"Bu Benim Çocuğum"

Ege Kökenli eleştirilere verdiği yanıtta en çok konuşulan cümlesini de kurdu. "Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım?" diyerek tepkisini açıkça dile getirdi.

Ünlü oyuncu insanların sadece ekranda gördükleri için özel hayatına müdahale etme hakkına sahip olmadığını da söyledi. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok takipçisi oyuncuya destek veren yorumlar yaptı.

Benzer Haberler
31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı 31 Yaşındaki Yiğit Gündem Oldu! Ceylan'a Benzerliği Şaşırttı
Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı Halit Ergenç'e Kalan Mirasın Detayı Herkesi Şaşırttı
Maria Sharapova Ve Zeynep Tuğçe Bayat Aynı Karede Buluştu Maria Sharapova Ve Zeynep Tuğçe Bayat Aynı Karede Buluştu
Burak Yamantürk Ve Özge Özpirinçci Bu Kez Elbiseyle Gündemde Burak Yamantürk Ve Özge Özpirinçci Bu Kez Elbiseyle Gündemde
Ice Spice Serveti Diline Taktı! Görenler Gözlerine İnanamadı Ice Spice Serveti Diline Taktı! Görenler Gözlerine İnanamadı
Tarkan Hayranlarını İkiye Böldü! Yeni İmajına Yorum Yağdı Tarkan Hayranlarını İkiye Böldü! Yeni İmajına Yorum Yağdı
ÇOK OKUNANLAR
Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!
  • 04-07-2026 11:08

Şahan Gökbakar'dan Deniz Göktaş'a Destek Mesajı!

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor
  • 06-07-2026 09:26

Zeynep Atılgan ve Ali Öner'in Ege Tatili Tam Gaz Devam Ediyor

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı:
  • 08-07-2026 10:34

Manifest Üyesi Mina Solak'ın Sevgilisi Tuna Gezgin Kafa Karıştırdı: "İki Ciddi İlişki Yaşadım, Yürümedi"

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı
  • 07-07-2026 16:33

Dilan Polat Pes Etmiyor: Yeni Reklamlar İçin Çalışanlarının Hesaplarını Kullandı

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı
  • 06-07-2026 21:37

Kıvanç Tatlıtuğ'un Gençlik Fotoğrafı Ortalığı Karıştırdı