Ege Kökenli Patladı! Kızının İsmini Eleştirenlere Ateş Püskürdü

Ege Kökenli kızına verdiği isim nedeniyle gelen yorumlara verdiği sert tepkiyle gündeme geldi. Oyuncu kızı için seçtiği "Tal" ismini eleştirenlere artık sessiz kalmadı ve oldukça net ifadeler kullandı.

Tal İsminin Hikayesi Duygulandırmıştı

Ege Kökenli ile eşi Lior Ahituv uzun yıllar süren ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlenmişti. Çift ilk bebeklerini hamileliğin 22. haftasında kaybederek büyük bir acı yaşamıştı. Bu zor sürecin ardından mart ayında kızlarını kucaklarına alan ikili anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızlarına "Tal" adını veren oyuncu bu ismin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını daha önce de anlatmıştı. Kökenli "Tal" kelimesinin hem "çiğ" anlamına geldiğini hem derin bir üzüntünün ardından gelen sessiz mutluluğu simgelediğini söylemişti.

Eleştirilere Daha Fazla Dayanamadı

Kızının ismi açıklandıktan sonra sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmaya başlandı. Bazı kullanıcılar ismi beğenirken bazıları ise gereksiz eleştirilerde bulundu. Gelen yorumların artması üzerine Ege Kökenli sonunda sessizliğini bozdu.

Oyuncu bu konuda kimsenin söz hakkı olmadığını vurgulayarak oldukça sert açıklamalar yaptı. Kızının ismini tamamen kendi isteğiyle seçtiğini söyleyen Kökenli, bu kararın yalnızca ailesini ilgilendirdiğini ifade etti.

"Bu Benim Çocuğum"

Ege Kökenli eleştirilere verdiği yanıtta en çok konuşulan cümlesini de kurdu. "Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım?" diyerek tepkisini açıkça dile getirdi.

Ünlü oyuncu insanların sadece ekranda gördükleri için özel hayatına müdahale etme hakkına sahip olmadığını da söyledi. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken birçok takipçisi oyuncuya destek veren yorumlar yaptı.