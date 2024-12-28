RTÜK’ten yeni cezalar: "Kızıl Goncalar" ve "Şakir Paşa Ailesi" hedefte

RTÜK, geçen yıl Kızıl Goncalar dizisine iki kez yayın durdurma cezası vermişti. Bu yıl ise Arka Sokaklar, Sahipsizler, Yabani ve Deha gibi dizilere hem yayın durdurma hem de idari para cezaları verilmişti.

RTÜK Başkanı’nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, son 5 yılda toplam 8 bin 767 rapor düzenlendiği belirtilmişti. Başkan, "Kadına yönelik şiddet, ayrımcılık ve nefret söylemleriyle daha güçlü mücadele edeceğiz. Ancak algılarla değil, somut kriterlerle hareket ediyoruz," diyerek eleştirilere yanıt verdi.

RTÜK’ün özellikle kadın hakları, ayrımcılık ve nefret söylemleri konularında hassasiyet göstermesi gerektiğini savunan bazı kesimler, cezaların kriterleri ve uygulama süreçlerinin daha şeffaf olması gerektiğini vurguluyor. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yangın nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiği bir dönemde cezayla karşılaşması ise sosyal medyada "zamanlama sorunu" eleştirilerine yol açtı.

RTÜK'ün aldığı bu kararlar, medya dünyasında cezaların caydırıcı etkisi mi yoksa sansür mü olduğu sorusunu bir kez daha gündeme taşıdı.