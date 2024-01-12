RTÜK'ten Kızıl Goncalar açıklaması: "Hiç kimse değerlerimizi küçümseyemez"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Kızıl Goncalar dizisinin sansürlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, "RTÜK’ün tarihinde bu kadar çok şikayet alan bir yapım hatırlamıyorum. Yaklaşık 36 bin vatandaşın tepkisi görmezden gelinemeyecek kadar büyük. Hiç kimse Türk halkının milli ve manevi değerleriyle dalga geçemez. Değerlerimizi küçümseyemez. Algı oyunlarıyla vatandaşlarımız aşağılanamaz." dedi.



Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisine para cezasının yanı sıra 2 yayın durdurma cezası da verilmişti. O sebeple Kızıl Goncalar'ın Pazartesi ekrana gelecek olan son bölümü iptal edilmişti. Dizi haftaya da olmayacak. Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü 22 Ocak'ta ekrana gelecek.

