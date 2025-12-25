RTÜK'ten "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü"ne Ağır Darbe: Program Katalogdan Çıkarıldı!

RTÜK, Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına kadın istismarı gerekçesiyle ceza yağdırdı. Program dijital platformun kataloğundan çıkarıldı. İşte RTÜK'ün sert raporu ve ceza detayları...

Yayın Tarihi : 25-12-2025 13:11

Dijital platformda yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında olan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" yarışması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) radarına takıldı. Kurul, programda kadınların meta gibi sunulduğu ve istismar edildiği gerekçesiyle emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Kadın İstismarı ve "Meta"laştırma Tespiti

RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, programın içeriğine dair oldukça sert değerlendirmeler yer aldı. Kurulun cezaya gerekçe gösterdiği temel noktalar şunlar oldu:

  • Nesneleştirme: Kadınların bedensel, duygusal ve psikolojik olarak bir "ödül" veya "meta" gibi sunulması.

  • Cinsiyetçi Kalıplar: Kadınların belirli davranış kalıplarına zorlanması ve karar mekanizmalarından dışlanması.

  • Duygusal Sömürü: Reyting uğruna kadınların duygusal durumlarının istismar edilmesi ve erkekler arası rekabette bir "nesne" olarak konumlandırılması.

Kanunun 8. Maddesi İhlal Edildi

RTÜK, programın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendinde yer alan "Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü açıkça ihlal ettiğine karar verdi.

İşte Uygulanan Yaptırımlar:

  1. İdari Para Cezası: Yayıncı dijital platforma en üst sınırdan para cezası uygulandı.

  2. Katalogdan Çıkarma: Programın geçmiş ve gelecek tüm bölümlerinin platformun yayın listesinden (kataloğundan) tamamen silinmesine karar verildi.

