RTÜK'ten "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü"ne Ağır Darbe: Program Katalogdan Çıkarıldı!

Dijital platformda yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında olan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" yarışması, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) radarına takıldı. Kurul, programda kadınların meta gibi sunulduğu ve istismar edildiği gerekçesiyle emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Kadın İstismarı ve "Meta"laştırma Tespiti

RTÜK uzmanları tarafından hazırlanan raporda, programın içeriğine dair oldukça sert değerlendirmeler yer aldı. Kurulun cezaya gerekçe gösterdiği temel noktalar şunlar oldu:

Nesneleştirme: Kadınların bedensel, duygusal ve psikolojik olarak bir "ödül" veya "meta" gibi sunulması.

Cinsiyetçi Kalıplar: Kadınların belirli davranış kalıplarına zorlanması ve karar mekanizmalarından dışlanması.

Duygusal Sömürü: Reyting uğruna kadınların duygusal durumlarının istismar edilmesi ve erkekler arası rekabette bir "nesne" olarak konumlandırılması.

Kanunun 8. Maddesi İhlal Edildi

RTÜK, programın 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendinde yer alan "Kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" hükmünü açıkça ihlal ettiğine karar verdi.

İşte Uygulanan Yaptırımlar: