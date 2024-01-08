RTÜK'ten ceza almıştı! Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı?

RTÜK'ten 2 kez yayın durdurma cezası alan Kızıl Goncalar'ın yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek mi? İşte detaylar...

RTÜK'ten ceza almıştı! Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 08-01-2024 15:13

Yayınlandığı günden itibaren olayların içinde kalan Kızıl Goncalar dizisi son olarak RTÜK'ten ağır bir ceza almıştı. Dizi hakkında para cezasının yanı sıra 2 kez yayın durdurma kararı verilmişti.


Kızıl Goncalar bu akşam ekrana gelecek mi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Kızıl Goncalar dizisi, verilen bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Durak, Duygu Sarışın, Selen Öztürk ve Şerif Erol gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, 3. bölümüyle seyirciyi etkileyici bir hikayeye davet edecek.

Kızıl Goncalar, bugün akşam saat 20.00'de ekranlara gelerek merakla beklenen yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. İzleyiciler, dizinin sürükleyici atmosferinde karakterlerin yaşadığı olayları yakından takip edecek. Dizinin kadrosundaki deneyimli oyuncuların performansı ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Kızıl Goncalar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Benzer Haberler
Teşkilat dizisine sürpriz bir isim katılıyor! Psikopat bir karakter... Teşkilat dizisine sürpriz bir isim katılıyor! Psikopat bir karakter...
Kirli Sepeti'nde son durum ne? Reytingleri ne durumda? Kirli Sepeti'nde son durum ne? Reytingleri ne durumda?
Ateş Kuşları’na Çukur'dan bir isim daha geliyor! Fenomen oyuncu yeni rolüyle şaşırtacak! Ateş Kuşları’na Çukur'dan bir isim daha geliyor! Fenomen oyuncu yeni rolüyle şaşırtacak!
Cansel Elçin'den sürpriz hamle! O dizide boy gösterecek! Cansel Elçin'den sürpriz hamle! O dizide boy gösterecek!
Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım' Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu! Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!
  • 06-01-2024 18:22

Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını tepkisi! Fragmanı izleyince şoke oldu!

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'
  • 08-01-2024 13:15

Afra Saraçoğlu geri adım attı: 'Şaka yaptım'

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!
  • 08-01-2024 11:14

Meryem Uzerli Amerikalı bir doktora gitti, 200 bin TL'ye tamamen değişti!

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu
  • 08-01-2024 09:45

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 81. Altın Küre Ödülleri'ne damga vurdu

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'
  • 03-01-2024 17:43

Açıklama geldi! 'Dilan Polat ve Engin Polat 2 günde serbest kalacaklar!'