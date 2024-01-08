RTÜK'ten ceza almıştı! Kızıl Goncalar bu akşam yayınlanacak mı?

Yayınlandığı günden itibaren olayların içinde kalan Kızıl Goncalar dizisi son olarak RTÜK'ten ağır bir ceza almıştı. Dizi hakkında para cezasının yanı sıra 2 kez yayın durdurma kararı verilmişti.





Kızıl Goncalar bu akşam ekrana gelecek mi?



Bu akşam ekrana gelecek olan Kızıl Goncalar dizisi, verilen bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Mert Durak, Duygu Sarışın, Selen Öztürk ve Şerif Erol gibi usta isimlerin başrollerini paylaştığı dizi, 3. bölümüyle seyirciyi etkileyici bir hikayeye davet edecek.

Kızıl Goncalar, bugün akşam saat 20.00'de ekranlara gelerek merakla beklenen yeni bölümüyle seyircisiyle buluşacak. İzleyiciler, dizinin sürükleyici atmosferinde karakterlerin yaşadığı olayları yakından takip edecek. Dizinin kadrosundaki deneyimli oyuncuların performansı ve etkileyici senaryosuyla dikkat çeken Kızıl Goncalar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak.