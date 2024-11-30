RTÜK'ten ceza alan Yabani dizisi ne zaman final yapacak?

NTC Medya’nın NOW ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonuyla izleyici karşısında olan Yabani dizisi, RTÜK’ün geçen hafta yaptığı toplantıda iki kez yayın durdurma ve yüzde 3 oranında idari para cezası aldı. Henüz kanala resmi bir tebligat yapılmamış olsa da, ceza kararı dizinin geleceğiyle ilgili soru işaretleri yarattı.

RTÜK'ten ceza alan Yabani dizisi ne zaman final yapacak?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-11-2024 15:39

Ceza kararına rağmen Yabaninin 48. bölümü, planlandığı gibi 30 Kasım Cumartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Kanalın, cezanın tebliğ edilmesinin ardından itiraz hakkını kullanacağı öğrenildi. Ancak aralık ayının son haftasında yapılması planlanan 52. bölüm finalinin ertelenip ertelenmeyeceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Dizinin hayranları, cezaların hikâyeyi ya da yayın takvimini nasıl etkileyeceğini merakla takip ederken, yapım ekibinden herhangi bir ayrılık yaşanmayacağı bilgisi geldi. Yabaninin, özellikle yurt dışı satışlarından gördüğü ilgiyle dikkat çektiği ve bu desteğin dizinin geleceği açısından kritik bir rol oynayabileceği konuşuluyor.

Final tarihi ve RTÜK sürecine ilişkin gelişmeler, hem dizi sektörü hem de izleyiciler tarafından yakından izlenmeye devam edecek.

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