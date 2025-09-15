RTÜK İncelemesi Sonrası “Kızılcık Şerbeti”nin Yapımcısından Açıklama: Dizi Bitiyor mu?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Show TV’de yayınlanan “Kızılcık Şerbeti” dizisi hakkında kamuoyundan gelen şikayetler üzerine inceleme başlattı. Gelişmelerin ardından dizinin yapımcısı Gold Film, resmi bir açıklama yayımladı.

“Toplumun değerlerine saygılıyız”

Yapım şirketi, diziye yönelik eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada, “Kızılcık Şerbeti dizisi aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı herhangi bir saldırı, küçümseme veya aşağılama amacı taşımamaktadır” ifadelerine yer verdi.

“Eleştirileri giderecek iradeyi göstereceğiz”

Gold Film’in açıklamasında ayrıca şu sözler dikkat çekti:

“Yapımcısı olduğumuz ‘Kızılcık Şerbeti’ isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Eleştirileri dikkate alacak ve hassasiyetleri giderecek iradeyi göstereceğiz.”

Dizinin geleceği merak ediliyor

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti” için alınacak karar şimdiden merak konusu oldu. RTÜK’ün inceleme süreci devam ederken, yapımcı şirketin toplumsal hassasiyetlere vurgu yapan açıklaması dizinin hayranlarını bir nebze olsun rahatlattı.