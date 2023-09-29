RTÜK, Derin Futbol Programına Ağır Cezayı Kesti!

Yorumcularının tepki çeken söylemleri sonucu RTÜK'ten üst sınırdan cezai yaptırım. Beyaz TV'de ekranlara gelen, Ertem Şener'in sunuculuğunu üstlendiği ve Ahmet Çakar, Rasim Kütahyalı, Sinan Engin ve Abdülkerim Durmaz'ın yorumculuk yaptığı Derin Futbol programı, tartışmalı yorumlarıyla bir kez daha RTÜK'ün radarına girdi.

Derin Futbol'un RTÜK Kararıyla Başı Belada

Sıkça gündemde olan ve yorumcularının sergilediği davranışlarla dikkat çeken Derin Futbol programına, RTÜK'ten beklenen tepki geldi. Programda dile getirilen bazı ifadeler, RTÜK'ün eleştirilerinin odağında yer aldı.

RTÜK'ten Üst Sınırdan Yaptırım

RTÜK, son toplantısında Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programını masaya yatırdı. Özellikle yorumcu Ahmet Çakar'ın, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler hakkında kullandığı "futbol katili" ve "tetikçi hakemler" söylemleri inceleme altına alındı. 6112 Sayılı Kanun'a göre, "Yayın hizmetlerinin aşağılayıcı veya iftira içerikli ifadeler barındırmaması" gereği ihlal edildiği için RTÜK, Beyaz TV'ye üst sınırdan idari para cezası verilmesine karar verdi.