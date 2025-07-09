Romantik Paylaşım: Seda Türkmen Yeni İlişkisini Duyurdu

Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni ilişkisini romantik bir paylaşımla ilan etti. Aşk dolu kareler sosyal medyada olay oldu!

Romantik Paylaşım: Seda Türkmen Yeni İlişkisini Duyurdu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-07-2025 12:36

Oyuncu Seda Türkmen, yeni bir aşka yelken açtı. Geçtiğimiz aylarda yönetmen Deniz Yorulmazer ile olan yaklaşık iki yıllık ilişkisini sonlandıran Türkmen, gönlünü bu kez ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu’nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu’na kaptırdı. İlişkisini saklama gereği duymayan güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı bir paylaşımla aşkını ilan etti.

Sosyal Medyada Romantik Paylaşım

Seda Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte çekilmiş romantik bir kareyi Instagram hesabında yayınladı. Paylaşımında beyaz kalp emojisine yer veren oyuncu, gönderiye şu notu düştü:
“Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle.”

Bu paylaşım, kısa sürede takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Yorumlarda çift için “çok yakışmışsınız”, “aşk gözlerden okunuyor” gibi ifadeler yer aldı.

Aşk Tatilinden Kareler Geldi

Yeni ilişkilerini gözlerden uzak ama samimi şekilde sürdüren çift, birlikte çıktıkları tatilden kareleri de sosyal medyada paylaşmaya başladı. Seda Türkmen, hem aşkını ilan etti hem de yeni sayfasında mutlu olduğunu gözler önüne serdi. Paylaşımlardaki huzurlu atmosfer ve gülümsemeler, çiftin uyumunu gözler önüne serdi.

Gözler Yeni Projelerde

Özel hayatındaki bu yeni gelişmeyle adından söz ettiren Seda Türkmen, aynı zamanda oyunculuk kariyerinde de aktif. Hayranları hem aşk hayatındaki mutluluğu hem de yeni projelerini heyecanla takip ediyor.

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