Romantik Megastar

Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu'yla evlilik yıldönümlerini sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Romantik Megastar
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-05-2024 17:46

Ünlü müzisyen Tarkan, eşi Pınar Tevetoğlu ile evlilik yıldönümlerini sosyal medyada romantik bir paylaşımla kutladı. Megastar, özel günlerini unutulmaz kılan anıları takipçileriyle paylaşarak duygusal bir an yaşattı.

Tarkan'ın paylaşımında, evlilik yıldönümlerine özel eski bir fotoğraf karesine yer verdi. 2016 yılından, evlendikten birkaç hafta sonrasına ait olan fotoğraf, çiftin mutlu bir anlarını yansıtıyordu. Paylaşımına "Evlilik yıldönümümüzün olduğu bu günlere romantik bir tbt yakışır…
2016’dan, evlendikten bir kaç hafta sonraki günlerden tatlı kareler…P&T" notunu ekleyen Tarkan, duygularını ifade etti.

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