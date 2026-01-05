Rojin Tufan’dan Ozan Tufan’a "Kıskançlık" Gözdağı: "Bu, Son Gülüşü Olur!"

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, katıldığı bir programda yaptığı kıskançlık açıklamasıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi. 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen ve bir erkek çocukları bulunan çift, bu kez yeşil sahalardaki başarılarıyla değil, evliliklerindeki "kırmızı çizgilerle" gündeme geldi.

"Gülerse Son Gülüşü Olur"

Libre Sports YouTube kanalındaki "B Planı" programına konuk olan Rojin Tufan, sunucunun sorduğu "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna verdiği net yanıtla herkesi şaşırttı. Tufan, adeta eşine canlı yayında mesaj gönderdi:

"Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Ama bu, onun son gülüşü olur."

Sosyal Medya Bu "Gözdağını" Konuşuyor

Rojin Tufan'ın bu sert ve esprili çıkışı, kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da en çok paylaşılanlar arasına girdi. Takipçiler bu durumu ikiye böldü:

"Hanımcı" Kampı: "Ozan Tufan mesajı aldı, artık hiç gülmez" , "Rojin Hanım sınırları çizmiş" yorumları yapıldı.

Mizah Yapanlar: "Ozan sahadayken bile gülmeye korkacak", "Yılın ilk gözdağı geldi" şeklinde espriler havada uçuştu.

5 Yıllık Mutlu Beraberlik

2021 yılında Çırağan Sarayı’nda dünyaevine giren ve 2022'de oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alan çift, magazin dünyasında genellikle sakin yaşantılarıyla tanınıyor. Siyaset Bilimi ve Sanat Tarihi mezunu olan Rojin Tufan, aktif kullandığı sosyal medya hesabıyla da taraftarların yakından takip ettiği bir isim.