Rojin Tufan’dan Ozan Tufan’a "Kıskançlık" Gözdağı: "Bu, Son Gülüşü Olur!"

Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan bomba kıskançlık açıklaması! "Karşı cinsten gelen iltifatlara gülerse son gülüşü olur" diyen Rojin Tufan sosyal medyayı salladı. İşte o açıklamalar...

Rojin Tufan’dan Ozan Tufan’a
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2026 18:00

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan, katıldığı bir programda yaptığı kıskançlık açıklamasıyla sosyal medyada fırtınalar estirdi. 2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen ve bir erkek çocukları bulunan çift, bu kez yeşil sahalardaki başarılarıyla değil, evliliklerindeki "kırmızı çizgilerle" gündeme geldi.

"Gülerse Son Gülüşü Olur"

Libre Sports YouTube kanalındaki "B Planı" programına konuk olan Rojin Tufan, sunucunun sorduğu "Ozan Tufan, karşı cinsten gelen iltifatları gülerek karşılayabilir mi?" sorusuna verdiği net yanıtla herkesi şaşırttı. Tufan, adeta eşine canlı yayında mesaj gönderdi:

"Hayır, karşılayamaz. Ozan, eminim ki o an kendine hakim olamaz güler. Ama bu, onun son gülüşü olur."

Sosyal Medya Bu "Gözdağını" Konuşuyor

Rojin Tufan'ın bu sert ve esprili çıkışı, kısa sürede X (Twitter) ve Instagram'da en çok paylaşılanlar arasına girdi. Takipçiler bu durumu ikiye böldü:

  • "Hanımcı" Kampı: "Ozan Tufan mesajı aldı, artık hiç gülmez", "Rojin Hanım sınırları çizmiş" yorumları yapıldı.

  • Mizah Yapanlar: "Ozan sahadayken bile gülmeye korkacak", "Yılın ilk gözdağı geldi" şeklinde espriler havada uçuştu.

5 Yıllık Mutlu Beraberlik

2021 yılında Çırağan Sarayı’nda dünyaevine giren ve 2022'de oğulları Aren Kuzey'i kucaklarına alan çift, magazin dünyasında genellikle sakin yaşantılarıyla tanınıyor. Siyaset Bilimi ve Sanat Tarihi mezunu olan Rojin Tufan, aktif kullandığı sosyal medya hesabıyla da taraftarların yakından takip ettiği bir isim.

Benzer Haberler
Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı! Ünlüler Operasyonunda Dalga Büyüyor: Şarkıcı Alya Havalimanında Gözaltına Alındı!
Alişan’dan Alişan’dan "Kalkık Kaş" Açıklaması: "Sakin Olalım, Kaşlar Düştü!"
Vatandaşlığını Aldığı Topraklara Aşkıyla Gitti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan Sürpriz Tatil. Vatandaşlığını Aldığı Topraklara Aşkıyla Gitti: Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora’dan Sürpriz Tatil.
Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu! Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı! Magazin Dünyasında Şok Dalga: Doğukan Güngör Gözaltına Alındı!
Pınar Deniz’den Pınar Deniz’den "Zor" İtirafı: "Kaan Olmasa Çok Zorlanırdım!"
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?
  • 03-01-2026 17:50

Ekranların Yeni Fenomeni Geliyor! Nejat İşler, Başkomser Nevzat mı Oluyor?

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!
  • 05-01-2026 10:05

Survivor 2026’da İlk Veda: Selen Görgüzel Adadan Elendi!

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!
  • 05-01-2026 14:11

Hadise’den Cesur Paylaşım: Filtresiz ve Makyajsız Hali Gündem Oldu!