Masumiyet Müzesi'nin Füsun'u Eylül Lize Kandemir Sardinya Pozuyla Nefes Kestі!

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un dünyaca ünlü eserinden uyarlanan ve dijital platformda izlenme rekorları kıran Masumiyet Müzesi dizisindeki çarpıcı performansıyla adından övgüyle söz ettiren Eylül Lize Kandemir yoğun geçen çekim sezonunun yorgunluğunu Avrupa'nın en lüks ve egzotik lokasyonlarından birinde atıyor. Son dönemin en yetenekli ve dikkat çeken genç yıldızları arasında gösterilen güzel oyuncu rotasını bu kez İtalya'ya çevirdi.

İtalya'nın Cennet Köşesinde Yaz Keyfi

Eylül Lize Kandemir tatil için İtalya'nın dünyaca ünlü, turkuaz sularıyla büyüleyen Sardinya Adası'nı tercih etti. Akdeniz'in bu eşsiz kumsalında denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü isim tatil günlüğünden çok özel bir kareyi sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Orhan Pamuk'un kitabından uyarlanan Masumiyet Müzesi isimli dizide gösterdiği performansla adından söz ettiren Eylül Lize Kandemir'den tatil paylaşımı geldi. Güzel oyuncunun bikinili karesine kısa sürede adeta beğeni ve yorum yağdı. Oyuncunun tatil için tercih ettiği yer ise İtalya'nın Sardinya adası oldu.

Kusursuz Fiziğiyle Göz Kamaştırdı

Sosyal medyada paylaştığı iddialı bikinili pozuyla düzgün fiziğini ve doğal güzelliğini gözler önüne seren Kandemir plaj tarzıyla da tam not aldı. Dijital dünyayı hareketlendiren bu fotoğrafa Masumiyet Müzesi dizisindeki hayranları başta olmak üzere binlerce kullanıcıdan övgü dolu mesajlar ve nazar boncuklu yorumlar geldi.