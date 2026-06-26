Betül Demir Yüzdü Kıyıya İle Sahilleri Sallayacаk!

Ünlü popçu Betül Demir yeni yazlık teklisi Yüzdü Kıyıya'yı 23 Müzik etiketiyle çıkardı.

Betül Demir Yüzdü Kıyıya İle Sahilleri Sallayacаk!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2026 11:29

Türk pop müziğinin güçlü ve dinamik seslerinden Betül Demir 2026 yaz sezonunu oldukça iddialı, enerjik ve kıpır kıpır bir şarkıyla selamladı. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı yeni projesini dinleyicilerinin beğenisine sunan güzel sanatçı şarkısıyla olduğu kadar klibindeki aksiyon dolu sahneleriyle de bu yaza damga vuracağının sinyalini verdi.

Betül Demir yazı yeni teklisi Yüzdü Kıyıya ile selamladı. Hobisini klibine taşıyan sanatçı ayakta kürek sörfü yaptığı sahnelerle parçasının enerjisini zirveye taşıdı. Demir, "Kendi hikayemi yazdım, söyledim ve çektim. Her detayıyla bizi yansıtan bir iş oldu" diyerek şarkının kendisi için olan özel anlamını vurguladı. Yüzdü Kıyıya 23 Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

Hobisini Klibine Taşıdı

Şarkının ruhuna uygun, rengarenk ve yüksek enerjili bir video kliple izleyici karşısına çıkan Betül Demir klipte sıra dışı bir hamleye imza attı. Günlük hayatındaki en büyük tutkularından ve hobilerinden biri olan ayakta kürek sörfünü (Stand up paddling) klip senaryosuna dahil eden başarılı popçu dalgaların üzerinde dengede durarak şarkısını seslendirdi. Görsel bir şölen sunan ve izleyicinin içini açan bu sahneler, parçanın yazlık ve dinamik aurasını adeta zirveye çıkardı.

"Kendi Hikayemi Yazdım Söyledim ve Çektim"

Yeni şarkısının kariyerinde çok özel ve bağımsız bir yere sahip olduğunu belirten Betül Demir projenin mutfağından klibine kadar her aşamasında kendi imzasının bulunduğunu gururla şu sözlerle ifade etti:

"Kendi hikayemi yazdım, söyledim ve çektim. Her detayıyla bizi yansıtan bir iş oldu."

 

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