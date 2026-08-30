Robert De Niro: "Çocuklarım İçin Sektörde Başarı Kolay Değil"

Usta aktör Robert De Niro, kendi şöhretinin oyunculuk yapmayı seçen çocuklarını olumsuz etkileyebileceğini ve çocuklarının sektörde tutunabilmesi için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Robert De Niro:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-08-2026 14:43

Sinema dünyasında iki Oscar ödülü bulunan 83 yaşındaki aktör Robert De Niro People dergisine verdiği röportajda ailesi ve mesleği hakkında samimi değerlendirmelerde bulundu. Kendi izinden giderek oyunculuk sektörüne adım atan çocuklarının karşılaştığı zorluklara değinen deneyimli sanatçı bu alanda kalıcı başarılara ulaşmanın dışarıdan görüldüğü kadar kolay olmadığını belirtti. Başarının yalnızca tanınmış bir aile ismiyle gelmediğini vurgulayan De Niro genç sanatçıların yüksek bir adanmışlık sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

"Soyadı Tek Başına Yeterli Değil"

Sanatçı kendi şöhretinin çocuklarının kariyeri açısından iki ucu keskin bir bıçak olduğunu aktardı. Gençlerin samimi bir çaba ortaya koymadığı takdirde babalarının tanınırlığının dezavantaja dönüşebileceğini belirten aktör şu değerlendirmede bulundu: "Eğer gerçekten samimi görünmüyor, canla başla çalışmıyor ve büyük gayret sarf etmiyorsanız, bu durum aleyhinize işler. İnsanlara kararlılığınızı ve sonuna kadar gideceğinizi gösterdiğinizde ise şöhret size on kat daha fazla fayda sağlar. En kritik nokta, bu işi gerçekten arzuladığınız için ter dökmektir."

Drena ve Julian'ın Ekran Yolculuğu

Dört farklı birlikteliğinden yedi çocuğu bulunan ünlü aktörün ailesinden iki isim kamera önünü tercih etti. İlk eşi Diahnne Abbott ile evliliğinden dünyaya gelen Drena oyunculuğun yanı sıra yapımcılık ve yönetmenlik alanında çalışmalar yürüttü. Başarılı isim "A Star is Born", "The Intern" ve "Joy" gibi önemli sinema filmlerinde rol aldı.

Ayrıca büyükbabası hakkında hazırlanan "Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr." belgeselinin yapım sürecini yönetti. Toukie Smith ile birlikteliğinden doğan 30 yaşındaki oğlu Julian ise ekran macerasını "Zero Day" dizisiyle sürdürdü. Genç aktör "The First Lady" yapımında eski ABD Başkanı Barack Obama’nın gençlik yıllarını canlandırdı ve Broadway sahnesinde tiyatroseverlerle buluştu.

Ebeveyn Desteği

Kendi gençlik dönemine kıyasla günümüzde oyuncular için imkanların arttığını ancak iş bulma sürecinin halen zorluğunu koruduğunu ifade eden De Niro sektörde hiçbir garantinin bulunmadığını kaydetti. Çocuk yetiştirme yaklaşımına da değinen Hollywood yıldızı anne ve babaların her koşulda evlatlarının arkasında durması gerektiğini savundu. Usta sanatçı bireyler kendilerine zarar vermediği sürece fikir ayrılıkları yaşansa dahi aile desteğinin kesilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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