Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık ayrıldı!

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, geçtiğimiz aylarda Selin Işık ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Kocaoğlu, evliliğe dair sorulara da “Olacak inşallah” cevabını vermişti. Fakat çiftin ayrıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyadan fotoğrafları silen ikiliden Kocaoğlu, önceki akşam katıldığı partide 2017’de ayrıldığı eski aşkı Eylül Su Sapan ve meslektaşı Yağız Can Konyalı ile eğlendi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-09-2022 12:16
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Oyuncu Rıza Kocaoğlu (43) geçtiğimiz Mart ayında kalbini kaptırdığı meslektaşı Selin Işık'a (35) kaptırmıştı. Oyuncu, evliliğe dair sorulara da “Olacak inşallah” cevabını vermişti. Ama ünlü çift ayrıldı, fotoğraflar sosyal medyadan silindi.
Rıza Kocaoğlu önceki akşam katıldığı partide 2017’de ayrıldığı eski aşkı Eylül Su Sapan ve meslektaşı Yağız Can Konyalı ile eğlendi.