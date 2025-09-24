Rıza Kocaoğlu Sürpriz İsimle Aşk Yaşıyor

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, özel hayatıyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz temmuz ayında meslektaşı Sera Kutlubey ile yollarını ayıran Kocaoğlu, bu kez kalbini şarkıcı Aybüke Albere’ye kaptırdı.

Arkadaşlıktan Aşka Uzanan Yol

‘İnci Taneleri’ dizisinde Nusret karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, uzun zamandır arkadaş olduğu Aybüke Albere ile ilişkisini aşk boyutuna taşıdı. İkilinin dostluğu zamanla ilerledi ve ikili arasında romantik bir bağ oluştu.

Yeni Aşk İlk Pozlarla Ortaya Çıktı

Çiftin aşkı, Rıza Kocaoğlu’nun sevgilisini kucağına alarak verdiği samimi pozlarla ortaya çıktı. Oyuncunun neşeli halleri objektiflere yansırken, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Sera Kutlubey Defteri Kapandı

Kocaoğlu, geçtiğimiz temmuzda ‘İnci Taneleri’nde Nehir karakterini canlandıran Sera Kutlubey ile ayrılık yaşamıştı. Kutlubey’le biten aşkının ardından kalbini yeniden açan oyuncu, bu kez mutluluğu şarkıcı sevgilisinde buldu.