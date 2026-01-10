Riyad’da Türk Yıldızları Çıkarması: Joy Awards’ta Şampiyonlar Ligi!

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, bir kez daha dünya starlarını ve Orta Doğu’nun en prestijli ödül törenlerinden biri olan Joy Awards’ı ağırlamaya hazırlanıyor. 17 Ocak Cumartesi günü gerçekleşecek olan görkemli gecede, Türk dizi dünyasının en parlak isimleri "Mor Halı"da boy gösterecek.

Meryem Uzerli ve Yıldızlar Kadrosu

Geçtiğimiz yıllarda dünya çapında ses getiren törene bu yıl Türkiye’den adeta bir "yıldızlar çıkarması" yapılacak. Meryem Uzerli’nin yanı sıra, oyunculuklarıyla sınırları aşan şu isimler ülkemizi temsil edecek:

Pınar Deniz & Kaan Urgancıoğlu (Yargı dizisinin sevilen ikilisi yeniden bir arada)

Halit Ergenç & Tuba Büyüküstün

Barış Arduç & Hande Erçel

Hazal Kaya

Büşra Develi

Dünya Devleriyle Aynı Sahne

Geçtiğimiz yıl Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Matthew McConaughey ve Christina Aguilera gibi efsaneleri ağırlayan Joy Awards, bu yıl da çıtayı zirvede tutuyor. Türk oyuncuların bu kadar geniş bir kadroyla davet edilmesi, Türk dizilerinin Orta Doğu ve dünya pazarındaki sarsılmaz gücünü bir kez daha kanıtlıyor.

17 Ocak Cumartesi: Gözler Mor Halı’da

Geleneksel kırmızı halı yerine "Mor Halı" konseptiyle dikkat çeken törende, Türk temsilcilerinin giyeceği kıyafetler ve sergileyecekleri şıklık şimdiden merak konusu oldu. Özellikle Hande Erçel ve Pınar Deniz’in moda tercihleri sosyal medyada en çok beklenen detaylar arasında.