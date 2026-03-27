Ricky Martin İstanbul’a Dönüyor: 15 Yıl Sonra Büyük Konser

Latin pop müziğin global sahnedeki en güçlü temsilcilerinden biri olan Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Dünya turnesi kapsamında Türkiye’ye gelen sanatçı, 11 Temmuz akşamı unutulmaz bir performans için sahneye çıkacak.

Uzun bir aradan sonra gerçekleşecek bu buluşma, yalnızca bir konser değil. Aynı zamanda İstanbul’un müzik takviminde yılın en iddialı etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

15 Yıl Sonra Aynı Enerji, Daha Büyük Sahne

Ricky Martin, en son 2011 yılında Türkiye’de sahne aldı. O günden bu yana hayranlarının beklediği dönüş, bu yaz gerçekleşiyor.

Konser, İstanbul’un en dinamik açık hava etkinlik alanlarından biri olan KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek. Bu güçlü atmosfer, performansın etkisini daha da artıracak.

Ayrıca sanatçı, sahne enerjisi ve dans performanslarıyla biliniyor. Bu nedenle konser, yalnızca müzik değil; aynı zamanda görsel bir şov deneyimi sunacak.

Biletler Satışta: Ön Satışta %30 Avantaj

Organizasyon tarafından yapılan açıklamaya göre Ricky Martin İstanbul konseri biletleri, 30 Mart’ta satışa açılıyor.

Üstelik ilk gün gerçekleştirilecek ön satış döneminde, müzikseverler biletlerini %30 indirim avantajıyla satın alabilecek. Ancak bu fırsat yalnızca sınırlı süre için geçerli olacak.

Bu nedenle yoğun ilgi görmesi beklenen konser için erken hareket etmek büyük önem taşıyor.

30 Yıllık Kariyer, Dünya Çapında

Yaklaşık 30 yılı aşan kariyeri boyunca milyonlarca albüm satan Ricky Martin, Latin popun global ölçekte yayılmasında kritik bir rol oynadı.

Sanatçının repertuvarında yer alan “Livin’ la Vida Loca”, “She Bangs”, “Maria”, “The Cup of Life” ve “Vente Pa’ Ca” gibi hit şarkılar, İstanbul konserinin en güçlü anlarını oluşturacak.

Ayrıca Martin, sahne performansıyla da her zaman fark yaratıyor. Dans, ışık ve müziği bir araya getiren şovları, izleyicilere yüksek tempolu bir deneyim sunuyor.

Super Bowl Sahnesinden İstanbul’a

Ricky Martin, son olarak 2026 yılında gerçekleşen Super Bowl devre arası gösterisinde sahne aldı.

Bu performansta Bad Bunny ve Lady Gaga ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha kanıtladı.

Bu güçlü sahne deneyimi, İstanbul konserine dair beklentiyi daha da yükseltiyor.

İstanbul Yazının En Büyük Konserlerinden Biri

Ricky Martin İstanbul konseri, yalnızca hayranları için değil; şehrin yaz etkinlikleri için de önemli bir buluşma noktası olacak.

Açık hava atmosferi, global bir yıldız ve güçlü bir sahne performansı bir araya geldiğinde ortaya kaçırılmayacak bir deneyim çıkıyor.